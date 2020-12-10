Ali Cüreoğlu kimdir, kaç yaşında? Ali Cüreoğlu neden vefat etti?
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Ali Cüreoğlu kimdir, kaç yaşında? Ali Cüreoğlu neden vefat etti?

10.12.2020 16:23 | Son Güncelleme: 10.12.2020 16:27
Ali Cüreoğlu kimdir, kaç yaşında? Ali Cüreoğlu neden vefat etti?

Gündeme gelen isimler arasında yer alan Ali Cüreoğlu hakkında merak edilenleri sizler için derledik. Ali Cüreoğlu kimdir, neden vefat etti?

Malatyalı isimlerden olan Ali Cüreoğlu vefatı sebebiyle gündeme gelen bir isim oldu ve bunun üzerine vatandaşlar Ali Cüreoğlu kimdir, neden vefat etti gibi soruların cevaplarını aradı.

ALİ CÜREOĞLU KİMDİR?

Malatya'nın da tanınan isimlerinden olan Ali Cüreoğlu, bir dönem tekstil fabrikasında yöneticilik yaptıktan sonra emekli olmuş, daha sonra Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın bakanlığa gelmesi ile Esenlik AŞ'de Danışmanlık görevine getirilmişti.

ALİ CÜREOĞLU NEDEN VEFAT ETTİ?

Malatya'da Esenlik Şirketi'nin danışmanı Ali Cüreoğlu, korona virüs tedavisi gördüğü hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Esenlik Şirketi Genel Müdürü Ata Ünlü yaptığı açıklamada, "Covid19 virüsüne yakalanan, Esenlik A.Ş. Danışmanımız Ali Cüreoğlu, tedavi gördüğü hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak vefat etmiştir. Merhuma Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diliyoruz. Mekanı cennet olsun" dedi.

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