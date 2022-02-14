Ali Ceyhan, Emet Şoförler Odası'nın yeni başkanı oldu - Haberler
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Ali Ceyhan, Emet Şoförler Odası'nın yeni başkanı oldu

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Ali Ceyhan, Emet Şoförler Odası'nın yeni başkanı oldu

Emet Şoförler ve Otomobilciler Odası'nın Genel Kurulu'nda başkanlığa Ali Ceyhan seçildi.

CEYHAN, ADANA (İHA) - Emet Şoförler ve Otomobilciler Odası'nın Genel Kurulu'nda başkanlığa Ali Ceyhan seçildi.

Şoförler ve Otomobilciler Odası Genel Kurulu'na Kütahya Esnaf Odaları Birlik Başkanı İbrahim Yiğit, Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, Kütahya Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı İlyas Aslan, oda başkanları, siyasi parti temsilcileri ve oda üyeleri katıldı. Kongrede 26 yıldır başkanlık görevi yürüten Ahmet Kaymak yeniden aday olmazken, Ali Ceyhan başkanlığında tek listeyle seçime gidildi.

Yapılan seçimde başkanlığa Ali Ceyhan seçildi. Ceyhan, aynı zamanda Emet Kızılay Şube Başkanlığı görevini de yürütüyor.

Kongrede eski başkan Ahmet Kaymak'a yaptığı hizmetlerden dolayı çeşitli kurumlar plaket verdi. - KÜTAHYA

Ali Ceyhan, Emet Şoförler Odası'nın yeni başkanı oldu

Ali Ceyhan, Emet Şoförler Odası'nın yeni başkanı oldu

Ali Ceyhan, Emet Şoförler Odası'nın yeni başkanı oldu

Ali Ceyhan, Emet Şoförler Odası'nın yeni başkanı oldu

Ali Ceyhan, Emet Şoförler Odası'nın yeni başkanı oldu

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Hüseyin Doğan, İbrahim Yiğit, Kütahya, Ceyhan, Yerel, Haberler

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