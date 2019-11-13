"Ali Çetinbaş'a hizmetlerinden dolayı teşekkür ederiz"

13.11.2019 10:52 | Son Güncelleme: 13.11.2019 10:57

AK Parti Kütahya milletvekilleri, görevinden istifa eden AK Parti İl Başkanı Ali Çetinbaş'a yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ettiler.



Milletvekilleri Ceyda Çetin Erenler, Ahmet Tan ve İshak Gazel, yaptıkları ortak basın açıklamasında, görev ve unvanların gelip geçici olduğunu ifade ettiler.



Açıklamada, "AK Parti Kütahya İl Başkanlığı görevini 2015'ten beri başarıyla sürdüren Sayın Ali Çetinbaş, görevinden ayrılma kararını Partimiz yetkilileriyle daha önceden paylaşmış ve bugün itibariyle de talebinin uygun görülmesi üzerine İl Başkanlığı görevinden ayrılmıştır.AK Parti davası ben değil biz diyen, milletimize hizmet eden dava erlerinin omuzlarında bugünlere gelmiştir.Bizler milletimize hizmetkar olmaya geldik diyen Dünya Lideri, Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bu kutlu yolda hep birlikte yürüyoruz. Bu amaçla İl Başkanımızla birlikte Kütahyamız ve ilçelerimize hizmet götürmenin gayreti içerisinde bugüne kadar birlikte çalıştık. Görevlerimiz, bulunduğumuz yerler, ünvanlarımız geçici, AK Partimize ve milletimize hizmet aşkımız ebedidir. İl Başkanımız Ali Çetinbaş'a, Kütahyamıza yapmış olduğu hizmetleri ve gayretli çalışmaları için ilimiz adına gönülden teşekkür eder, bundan sonra da AK Partimize tüm gücüyle hizmet etmeye devam edeceğine olan inancımızı belirtir, çalışmalarında başarılar dileriz" denildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA