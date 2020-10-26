Ali Çarkoğlu kimdir? Ali Çarkoğlu kaç yaşında? Ali Çarkoğlu
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Ali Çarkoğlu kimdir? Ali Çarkoğlu kaç yaşında? Ali Çarkoğlu

26.10.2020 22:54 | Son Güncelleme: 26.10.2020 22:59
Ali Çarkoğlu kimdir? Ali Çarkoğlu kaç yaşında? Ali Çarkoğlu

Siyaset bilimci, akademisyen ve dekan olan Ali Çarkoğlu kimdir? Ali Çarkoğlu eğitimleri neler? Ali Çarkoğlu kaç yaşında? Ali Çarkoğlu sözleri ve eğitimleri tüm merak edilenler haberimizde.

Espritüel kişiliğiyle de tanınan ve "Tango yapmayı bilen bir Başbakan'a ihtiyacımız var!" sözüyle meşhur olan Prof. Ali Çarkoğlu kimdir? Ali Çarkoğlu eğitimleri neler? Ali Çarkoğlu kaç yaşında?

ALİ ÇARKOĞLU KİMDİR?

Halen Koç Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde öğretim üyesidir ve Eylül 2013'ten itibaren İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi dekanlığını yürütmektedir. Daha önce Boğaziçi Üniversitesi (1994-2002) ve Sabancı Üniversitesi'nde (2002-2010) öğretim üyesi olarak çalışmıştır. 2008-2009 akademik yılında Hollanda Beşeri ve Sosyal Bilimler Yüksek Araştırmalar Enstitüsü'nde (NIAS) akademi üyesi (fellow) olarak araştırmalar yapmıştır. 2013 yılında Bilim Akademisi'ne seçilmiştir.

ALİ ÇARKOĞLU EĞİTİMLERİ NELER?

Doktora derecesini State University of New York-Binghamton'da Mayıs 1994'te savunmuştur. Araştırma alanları davranışsal siyaset bilimi soruları üzerine yoğunlaşmış ve oy verme davranışı, kamuoyu ve parti politikaları alanlarında değişik sorulara cevap aramıştır. Yüksek öğrenim öğrencilerinin tercihleri, dindarlık, siyasal İslam ve siyasi davranış ilişkisi, Müslüman toplumlarda hayır severlik, yolsuzluk, enformalite, AB üyeliği hakkında görüşler ve oy verme davranışı üzerine değişik araştırma ekipleriyle birlikte aralarında TÜBITAK, USIP, Ford Foundation, Nuffield Foundation, Open Society Institute, Boğaziçi, Sabancı, Işık ve Koç üniversiteleri araştırma fonları tarafından desteklenen saha çalışmaları yürütmüştür.Turkish Studies dergisinin kuruluşundan beri yayın kurulundadır ve Türkiye Ekonomik Siyasi Etüdler Vakfı'nın (TESEV), 2000-2001 yılları arasında araştırma direktörlüğü görevini yürütmüştür.

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