Ali Bayramoğlu kimdir? Ali Bayramoğlu kaç yaşında, nereli? Ali Bayramoğlu biyografisi!

Karar gazetesinde perşembe günleri siyâsî gündem hakkında değerlendirmeler yapan Türk yazar, akademisyen, gazeteci olan Ali Bayramoğlu kimdir? Ali Bayramoğlu kaç yaşında, nereli? Ali Bayramoğlu mesleği nedir? Ali Bayramoğlu biyografisi nedir?

Karar gazetesinde perşembe günleri siyâsî gündem hakkında değerlendirmeler yapan Türk yazar, akademisyen, gazeteci olan Ali Bayramoğlu kimdir? Ali Bayramoğlu kaç yaşında, nereli? Ali Bayramoğlu mesleği nedir? Ali Bayramoğlu biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

ALİ BAYRAMOĞLU KİMDİR?

Ali Bayramoğlu (d. 1 Ocak 1956; Gelibolu, Çanakkale), Türk yazar, akademisyen, gazetecidir.

1956 yılında Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde doğdu. 1973 yılında İskenderun Lisesi'ni bitirdi. 1979 yılında Grenoble Alpleri Üniversitesi'nin Siyasal Bilimler Enstitüsü'nde lisans eğitimini tamamladı. 1982 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde yüksek lisans yaptı. 1985'te aynı üniversitenin sosyal bilimler enstitüsünden doktor ünvânını aldı. 1981-1999 arasında Marmara Üniversitesi Fransızca kamu yönetimi bölümünde öğretim üyeliği yaptı.

GAZETECİLİĞİ

Ali Bayramoğlu, ayrıca Yeni Yüzyıl, Star , Yeni Binyıl ve Sabah gazetelerinde köşe yazarlığı yaptı. Yeni Şafak gazetesinde 2001 yılından beri yazdığı köşesinde, gazete yönetiminin fikirlerini tasvip etmediğini 20 Eylül 2016 tarihli yazısı ile açıkladı ve yazılarına son verdi.

Yeni Şafak'tan ayrıldıktan sonra, zaman zaman Karar gazetesinde yazıları yayımlanan Ali Bayramoğlu'nun, 8 Ocak 2018'den itibaren yine bu gazetede düzenli olarak haftalık yazılar yazacağı duyuruldu.

11 Ocak 2018'de, Medyascope TV adlı internet yayınında "Türkiye'nin temel meselesi, -Abdullah Gül de bunun farkındadır- Erdoğan'ın yönetimi olarak karışımıza çıkıyor (...) Türkiye'nin demokrasi fikrine ilerleyebilmesi için Erdoğan'ın siyaseten devre dışı bırakılması ilk yapılması gereken şey." şeklinde sözler sarf etmiştir ve 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün, Erdoğan'a alternatif oluşturduğunu söyle. Bu sözleri özellikle Star yazarları tarafından eleştirilmiştir.

Hâlen, Karar gazetesinde perşembe günleri siyâsî gündem hakkında değerlendirmeler yapıyor.

ESERLERİ

• 28 Şubat: Bir Müdahalenin Güncesi (Bir Yayınları, İstanbul, 2001) ISBN 9758257374

• Türkiye'de İslami Hareket Sosyolojik Bir Bakış 1994-2000 (Patika Yayınları, İstanbul, 2001) ISBN 9759381214