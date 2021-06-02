Ali Bayramoğlu kimdir? Ali Bayramoğlu kaç yaşında, nereli? Ali Bayramoğlu biyografisi!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ali Bayramoğlu kimdir? Ali Bayramoğlu kaç yaşında, nereli? Ali Bayramoğlu biyografisi!

Ali Bayramoğlu kimdir? Ali Bayramoğlu kaç yaşında, nereli? Ali Bayramoğlu biyografisi!
Haberler.com - Haberler | Gündem

Karar gazetesinde perşembe günleri siyâsî gündem hakkında değerlendirmeler yapan Türk yazar, akademisyen, gazeteci olan Ali Bayramoğlu kimdir? Ali Bayramoğlu kaç yaşında, nereli? Ali Bayramoğlu mesleği nedir? Ali Bayramoğlu biyografisi nedir?

Karar gazetesinde perşembe günleri siyâsî gündem hakkında değerlendirmeler yapan Türk yazar, akademisyen, gazeteci olan Ali Bayramoğlu kimdir? Ali Bayramoğlu kaç yaşında, nereli? Ali Bayramoğlu mesleği nedir? Ali Bayramoğlu biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

ALİ BAYRAMOĞLU KİMDİR?

Ali Bayramoğlu (d. 1 Ocak 1956; Gelibolu, Çanakkale), Türk yazar, akademisyen, gazetecidir.

1956 yılında Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde doğdu. 1973 yılında İskenderun Lisesi'ni bitirdi. 1979 yılında Grenoble Alpleri Üniversitesi'nin Siyasal Bilimler Enstitüsü'nde lisans eğitimini tamamladı. 1982 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde yüksek lisans yaptı. 1985'te aynı üniversitenin sosyal bilimler enstitüsünden doktor ünvânını aldı. 1981-1999 arasında Marmara Üniversitesi Fransızca kamu yönetimi bölümünde öğretim üyeliği yaptı.

GAZETECİLİĞİ

Ali Bayramoğlu, ayrıca Yeni Yüzyıl, Star , Yeni Binyıl ve Sabah gazetelerinde köşe yazarlığı yaptı. Yeni Şafak gazetesinde 2001 yılından beri yazdığı köşesinde, gazete yönetiminin fikirlerini tasvip etmediğini 20 Eylül 2016 tarihli yazısı ile açıkladı ve yazılarına son verdi.

Yeni Şafak'tan ayrıldıktan sonra, zaman zaman Karar gazetesinde yazıları yayımlanan Ali Bayramoğlu'nun, 8 Ocak 2018'den itibaren yine bu gazetede düzenli olarak haftalık yazılar yazacağı duyuruldu.

11 Ocak 2018'de, Medyascope TV adlı internet yayınında "Türkiye'nin temel meselesi, -Abdullah Gül de bunun farkındadır- Erdoğan'ın yönetimi olarak karışımıza çıkıyor (...) Türkiye'nin demokrasi fikrine ilerleyebilmesi için Erdoğan'ın siyaseten devre dışı bırakılması ilk yapılması gereken şey." şeklinde sözler sarf etmiştir ve 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün, Erdoğan'a alternatif oluşturduğunu söyle. Bu sözleri özellikle Star yazarları tarafından eleştirilmiştir.

Hâlen, Karar gazetesinde perşembe günleri siyâsî gündem hakkında değerlendirmeler yapıyor.

ESERLERİ

• 28 Şubat: Bir Müdahalenin Güncesi (Bir Yayınları, İstanbul, 2001) ISBN 9758257374

• Türkiye'de İslami Hareket Sosyolojik Bir Bakış 1994-2000 (Patika Yayınları, İstanbul, 2001) ISBN 9759381214

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Fatma Şahin Nikos Dendias Hasan Polatkan Binali Yıldırım
Magazin Müge Anlı Beren Saat Oğuzhan Koç Şeyma Subaşı
Spor Arda Turan Merih Demiral Mustafa Cengiz Ahmet Nur Çebi Mahmut Tekdemir
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Ali Bayramoğlu kimdir? Ali Bayramoğlu kaç yaşında, nereli? Ali Bayramoğlu biyografisi! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.6.2021 18:53:59. #1.15#

title