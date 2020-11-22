Ali Babacan, Yozgat'ta partisinin kongresine katıldı

DEMOKRASİ ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, Yozgat'ta partisinin il kongresine katıldı.

DEMOKRASİ ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, Yozgat'ta partisinin il kongresine katıldı.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin 1'nci Olağan Kongresine katılmak üzere Yozgat'a geldi. Kentte önce esnaf gezisinde bulunan Babacan, daha sonra düzenlenen kongreye katıldı. Burada konuşan Babacan, "Cumhurbaşkanı daha dün birden ani bir viraj aldı. Dün dedi ki; 'Biz kendimizi Avrupa Birliği'nde görüyoruz, geleceğimizi Avrupa ile birlikte kuracağız". Bir de maşallah o kadar hızlı bir U dönüşü ki bu, yetişebilene aşk olsun. Siz düne kadar düşman ilan ettiğinize birden dönüp sarılmaya çalışıyorsunuz. Bütün dünya da böyle izliyor. 'Ne yapıyor bunlar?' diyor. Anlıyoruz, bu U dönüşünü yapacağınızı söylüyorsunuz, 180 derece döneceğinizi söylüyorsunuz da sizin bunca zamandır Avrupa'yla, Avrupa Birliğiyle, NATO'yla, batıyla yaptığınız kavgaların bu milletin sırtına yüklediği maliyet ne olacak peki?" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Harun GÖKÇEOĞLU