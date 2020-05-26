Ali Babacan, seçilirse ilk yapacağı icraatı açıkladı: Cezaevindeki düşünce suçlularını serbest bırakacağız
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Ali Babacan, seçilirse ilk yapacağı icraatı açıkladı: Cezaevindeki düşünce suçlularını serbest bırakacağız

Demokrasi ve Atılım Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, seçimi kazanırsa yapacakları ilk işin cezaevindeki düşünce suçlularının serbest bırakılması olduğunu söyledi.

26.05.2020 01:29 | Son Güncelleme: 26.05.2020 01:43

Gazeteci Cüneyt Özdemir'in YouTube kanalına konuk olan Babacan, "Bu akşam seçim oldu siz kazandınız, ne yapardınız" sorusuna yanıt verdi.

Babacan, ilk icraat sorusuna, "Ülkenin en önemli sorunlarından bir tanesi özgürlük. Bu özgürlük ortamını oluşturmak tamamen siyasi irade meselesi. Bir parmak çıtlatmak kadar. Ey basın, gazeteciler, artık özgürsünüz, istediğinizi yazın, biz artık size karışmayacağız. Şiddeti teşvik etmedikten sonra nefret pompalamadıktan sonra, evrensel hukuk kuralları içerisinde özgürce yazın çizin. Biz artık size karışmayacağız. Bu kadar basit." ifadelerini kullandı.

"İLK İŞİMİZ DÜŞÜNCE SUÇLULARINI SERBEST BIRAKMAK"

Meclis'in ilk gününü düşünce suçlularının serbest bırakılması için ayıracağını ifade eden Babacan, "Hemen sadece düşünce suçu sebebiyle hapiste kim var kim yoksa, ilk işimiz odur, Meclis'in ilk günü, birinci madde düşünce suçlularını bırakın. Hapislerden çıksın insanlar. Onu görsünler ki, başkaları özgür düşünmeye başlasın. Özgür ortamını sağlamak an meselesi, fazla bir şey yapmanıza gerek yok. Çünkü özgürlük yoksa ekonomi olmaz, hukuk olmaz." şeklinde konuştu.

Ali Babacan, seçilirse ilk yapacağı icraatı açıkladı: Cezaevindeki düşünce suçlularını serbest bırakacağız

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