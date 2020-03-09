Ali Babacan'ın partisinin kuruluş dilekçesi İçişleri Bakanlığına verildi
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Mehmet Emin Ekmen, Hasan Canpolat, Ali Babacan, Güncel

Ali Babacan'ın partisinin kuruluş dilekçesi İçişleri Bakanlığına verildi

Eski bakanlardan Ali Babacan'ın partisi için kuruluş dilekçesi ile ilgili evrak İçişleri Bakanlığına teslim edildi.

09.03.2020 12:18 | Son Güncelleme: 09.03.2020 12:20
Ali Babacan'ın partisinin kuruluş dilekçesi İçişleri Bakanlığına verildi

Eski bakanlardan Ali Babacan'ın partisi için kuruluş dilekçesi ile ilgili evrak İçişleri Bakanlığına teslim edildi.

Partiye ilişkin evrak ile kuruluş dilekçesini vermek üzere Hasan Canpolat, Mehmet Emin Ekmen ve İdris Şahin saat 10.30'da İçişleri Bakanlığına geldi.

Dilekçeyi Bakanlığın ilgili birimine teslim eden heyet, daha sonra İçişleri Bakanlığından ayrıldı.

Ali Babacan'ın partisinin kuruluş dilekçesi İçişleri Bakanlığına verildi

Kaynak: AA

Haberin Videosu:

Ali Babacan'ın partisinin kuruluş dilekçesi İçişleri Bakanlığına verildi

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