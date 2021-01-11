Ali Babacan'ın 'A Takımı' belli oldu! Kendine 5 başdanışman atadı
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Ali Babacan'ın 'A Takımı' belli oldu! Kendine 5 başdanışman atadı

11.01.2021 14:57 | Son Güncelleme: 11.01.2021 15:04
Ali Babacan'ın 'A Takımı' belli oldu! Kendine 5 başdanışman atadı

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 1. Olağan Büyük Kongre'nin ardından A Takımı'nı belirledi. Buna göre; Ramiz Ongun, Hasan Karal, Kerem Altun, Ali İhsan Merdanoğlu, Cem Avşar Babacan'ın başdanışmanı olacak.

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Merkez Yönetim Kurulu, 1. Olağan Büyük Kongre'nin ardından Genel Başkan AliBabacan'ın başkanlığında toplandı. Toplantıda partinin 21 kişilik Genel Merkez Başkanlık Kurulu ve 5 kişilik Uyuşmazlık Çözüm Kurulu üyelerini belirledi.

Öte yandan Babacan'a danışmanlık yapacak isimler de yönetim kurulu toplantısından sonra belli oldu.

Yeni görevlendirmelere ve seçim sonucunda partinin kurmay kadrosu şu şekilde belirlendi:

Genel Merkez Başkanlık Kurulu: Abdurrahman Bilgiç, Ali Rıza Babaoğlan, Aysun Hatipoğlu, Birol Aydemir, Burak Dalgın, Canberk Demirci, Doğa Şanlıoğlu, Elif Esen, İbrahim Halil Çanakcı, İdris Şahin, Medeni Yılmaz, Mehmet Emin Ekmen, Mustafa Ergen, Mustafa Uçak, Mustafa Yeneroğlu, Münevver Helün Fırat, Nazlı Seda Vural, Sadullah Ergin, Sanem Oktar, Selma Aliye Kavaf, Yasemin Bilgel.

Genel Merkez Uyuşmazlık Çözüm Kurulu Asıl Üyeleri: Metin Kaşıkoğlu, Abdurrahman Müfit Yetkin, Ahmet Edip Uğur, Cennet Uslu, Kerem Altun.

Genel Merkez Uyuşmazlık Çözüm Kurulu Yedek Üyeleri: Kadriye Esra Aygün, Kemal Can Gür, Furkan Arık.

Genel Başkan Başdanışmanları: Ramiz Ongun, Hasan Karal, Kerem Altun, Ali İhsan Merdanoğlu, Cem Avşar.

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.1.2021 15:04:06. #1.14#
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