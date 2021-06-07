Ali Babacan'dan Sedat Peker'in iddialarıyla ilgili açıklama: Çok vahim bir durum

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, son dönemde yayınladığı videolarla büyük tartışma yaratan suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddialarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. İddiaların ortaya saçıldığını ancak araştırılması için savcılık süreçlerinin başlatılmadığını belirten Babacan, "Çok vahim bir durum" ifadesini kullandı.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, FOX TV'de İsmail Küçükkaya'nın sorularını cevapladı. Babacan, YouTube'tan yayınladığı videolarda çok sayıda ismi hedefe koyan suç örgütü lideri Sedat Peker'le ilgili soruya da yanıt verdi.

"ÜLKE TAM BİR BATAKLIĞA GÖMÜLÜYOR"

Peker'in iddialarıyla ilgili olarak hiçbir savcının harekete geçmediğini belirten Babacan, "İddiaların muhatapları var. İçlerinde pek çok bakan, belediyeler, vakıflar, gazeteciler, dernekler var. İddialar ortaya saçılmış ama araştırılması için savcılık süreçleri başlatılmamış durumda. Çok vahim bir durum" dedi.

Babacan sözlerine şöyle devam etti;

"Dürüst ve işin ehli kadrolar işin başına geçsin, bütün sorunlar hızla çözülür. Türkiye, bir kabustan uyanma hızında iyileşebilir. Bütün bu problemlerin sebebi kötü yönetim. Siyasetçiler finansmanını kısmen de olsa yasa dışı yapılardan sağlamaya başlayınca, o yasa dışı yapıların önü daha da açılıyor. Ülke tam bir bataklığa gömülüyor."