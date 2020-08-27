Ali Babacan, AK Parti oylarını bölebilir mi? Mahir Ünal, merak edilen soruya anketlerle yanıt verdi
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Ali Babacan, AK Parti oylarını bölebilir mi? Mahir Ünal, merak edilen soruya anketlerle yanıt verdi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "Ali Babacan, AK Parti oylarını bölebilir mi?" sorusuna yanıt verdi. Ünal, "Bugüne kadar yaptığımız araştırmalarda ne Babacan'ın ne de Ahmet Davutoğlu'nun kurduğu parti bizim tabanımızdan oy gitmiş değil. Zaten oy diyebileceğimiz bir oy oranları da söz konusu değil" dedi.

27.08.2020 23:23 | Son Güncelleme: 27.08.2020 23:36

Haber Global ekranlarının sevilen programı Jülide Ateş'le 40'ın bu akşamki konuğu AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanı Mahir Ünal oldu. Ünal, siyaset dünyasında merak edilen sorulara yanıt verdi. Program sunucusu Jülide Ateş'in "Ali Babacan, AK Parti oylarını bölebilir mi?" sorusuna çok konuşulacak bir yanıt vererek, "Bugüne kadar yaptığımız araştırmalarda ne Babacan'ın ne de Ahmet Davutoğlu'nun kurduğu parti bizim tabanımızdan oy gitmiş değil. Zaten oy diyebileceğimiz bir oy oranları da söz konusu değil" dedi.

"AK PARTİ'NİN ERKEN SEÇİM İSTEMESİ MAKUL DEĞİL"

"AK Parti erken seçim istiyor mu?" sorusuna yanıt veren Ünal, "Biz her ay 3 ile 5 arasında kamuoyu araştırması yapıyoruz ve dört ayrı anket şirketiyle çalışırız. Bunların yaptığı araştırmaları algı haritalarıyla çıkarır, seçmen sadakatinden partiler arasına geçişe kadar bunları belirler ve iletişimimizi bu araştırmalara göre kurgularız. Bizim yaptığımız bu araştırmaların erken seçimle bir alakası yok. 3 yıl gibi bir iktidar süresi olan bir siyasi partinin erken seçim istemesi hiç de makul değil." ifadelerini kullandı.

"BİZ BUGÜNE KADAR KİMSEDEN ÇEKİNMEDİK"

Program sunucusu Jülide Ateş'in "AK Parti, İmamoğlu ve Yavaş'tan çekiniyor mu?" sorusuna, "Asla. Öncelikle salgın bütün dünyada inanılmaz bir belirsizlikle varken, yurt dışından yağmalanma görüntüleri geliyordu. Bu kriz sürecinin yönetilmesi gerekiyor. Bu süreci yönetmek için illerde pandemi kuruluşları kurulmuş. Mesela Fransa, belediyeleri pandemi kurullarına dahil etmemiş tam tersine belediyeleri işin dışında bırakmış. Bizse belediyeleri pandemi kurullarının üyesi haline getirmişiz. Şimdi durum böyleyken. Biz diyoruz ki alternatif olarak başka bir bilim kurulu oluşturmayın, şehrin kaynaklarını da valilikle beraber, zaten pandemi kurulunda belediye başkanı, beraberce yapın. Şimdi İstanbul örneğinde belediyelere yardım toplama izni valiliğin iznine bağlı. Sen pandemi kurulunda vali ile beraber iş yapıyorsun bu konuyu valiye açmıyorsun. Ya da ekmek dağıtımında pandemi kurulunun kontrolünde ekmeği dağıtman gerekiyor. Sen pandemi kuruluyla hareket etmiyorsun. Neden pandemi kurulunun üyesi olduğunuz halde birlikte hareket etmiyorsunuz? Neden ayrı baş çekiyorsunuz? Sorduğum soru bu. Biz bugüne kadar hiç kimseden çekinmedik." cevabını verdi.

"BABACAN VE DAVUTOĞLU'NUN OY DİYEBİLECEĞİMİZ BİR ORANLARI YOK"

"Ali Babacan AK Parti oylarını bölebilir mi?" sorusunda DEVA Partilileri kızdıracak sözler kullanan Ünal, "Bugüne kadar yaptığımız araştırmalarda ne Babacan'ın ne de Ahmet Davutoğlu'nun kurduğu parti bizim tabanımızdan oy gitmiş değil. Zaten oy diyebileceğimiz bir oy oranları da söz konusu değil." dedi.

Ali Babacan, AK Parti oylarını bölebilir mi? Mahir Ünal, merak edilen soruya anketlerle yanıt verdi

Manşet

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