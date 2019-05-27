Ali Ağaoğlu Oğlunun Doğum Günü İçin Eski Sevgilisi Petek Ertüre İle Bir Araya Geldi
Ünlü iş adamı Ali Ağaoğlu, oğlu Ali Ege'nin doğum gününü Petek Ertüre ile kutladı.
Ağaoğlu Şirketler Grubu'nun patronu Ali Ağaoğlu'nun 2013'te Petek Ertüre'den Ali Ege adında bir oğlu olmuştu. Oğluna oldukça düşkün olan Ali Ağaoğlu, 6 yaşına basan Ali Ege'yi doğum gününde hazır bulundu.
ESKİ SEVGİLİLER DOĞUM GÜNÜ İÇİN BULUŞTU
Eski sevgililer çocuklarının doğum günü için buluştu. Ege'nin 6'ncı yaşı için çok özel bir kutlama düzenlediler.
"ARTIK SADECE OĞLUMUN BABASI"
Petek Ertüre kısa süre önce Ali Ağaoğlu için "Ali Bey artık sadece oğlumun babası" demişti.
YORUMLAR (3)
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:)Cevap Yaz Yayından Kaldır
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NE KARI BECevap Yaz Yayından Kaldır
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üç nesil bi arada baba kız torunCevap Yaz Yayından Kaldır
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