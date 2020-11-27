Ali Ağaoğlu kimdir? Ali Ağaoğlu koronavirüs mü oldu? Ali Ağaoğlu sağlık durumu nasıl? Nerelidir? Kaç yaşında?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ YAZARLAR TÜMÜ

Ali Ağaoğlu kimdir? Ali Ağaoğlu koronavirüs mü oldu? Ali Ağaoğlu sağlık durumu nasıl? Nerelidir? Kaç yaşında?

27.11.2020 09:18 | Son Güncelleme: 27.11.2020 09:23
Ali Ağaoğlu kimdir? Ali Ağaoğlu koronavirüs mü oldu? Ali Ağaoğlu sağlık durumu nasıl? Nerelidir? Kaç yaşında?

Ağaoğlu Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ağaoğlu, koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine kendini karantinaya aldı. Sağlık durumunun iyi olduğunusöyleyen Ağaoğlu kimdir? Nerelidir? Kaç yaşında?

Yakın bir arkadaşının koronavirüse yakalandığı haberini alır almaz test yaptıran Ali Ağaoğlu, testin pozitif çıkmasını ardından Kuruçeşme'deki evinde karantinaya girdi. Ağaoğlu Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ağaoğlu, koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine kendini karantinaya aldı. Sağlık durumunun iyi olduğunusöyleyen Ağaoğlu kimdir? Nerelidir? Kaç yaşında? İşte detaylar haberimizde...

ALİ AĞAOĞLU KORONAVİRÜS MÜ OLDU?

Ağaoğlu Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ağaoğlu, koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine kendini karantinaya aldı.

Yakın bir arkadaşının koronavirüse yakalandığı haberini alır almaz test yaptıran Ali Ağaoğlu, testin pozitif çıkmasını ardından Kuruçeşme'deki evinde karantinaya girdi.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Koronadan vefat edenlerin yaptığı en büyük yanlış! Prof. Ceyhan, üstüne basa basa uyardı
Koronadan vefat edenlerin yaptığı en büyük yanlış! Prof. Ceyhan, üstüne basa basa uyardı
'Bir tek cümle söyleyeceksiniz' diyen Soylu'nun isteği HDP'li vekilleri zora soktu
"Bir tek cümle söyleyeceksiniz" diyen Soylu'nun isteği HDP'li vekilleri zora soktu
Maradona ve ünlü modelle ilgili skandal sözler: Sabaha kadar cinsel ilişkiye girdiler
Maradona ve ünlü modelle ilgili skandal sözler: Sabaha kadar cinsel ilişkiye girdiler

Sağlığı ile ilgili çıkan haberlere smokinli fotoğrafını paylaşarak cevap veren Ağaoğlu "Sağlığım yerinde. Karantina dönemine bitene kadar evde kalacağım" dedi.

Hürriyet'te yer alan habere göre; tedbiri elden bırakmayan ünlü iş insanı, koronayı en hafif şekilde atlattığını, kendisini arayıp soran tüm dostlarına da teşekkür ettiğini belirtti.

ALİ AĞAOĞLU KİMDİR?

Tam ismi Ali İbrahim Ağaoğlu , 3 Mart 1954'te Trabzonda'da Dünyaya geldi.Türk iş adamı. Ağaoğlu Şirketler Grubu, Yönetim Kurulu Başkanı'dır. Lise eğitimini son sınıfta ticarete atılmasıyla bırakmıştır. 2015 itibariyle 1.75 milyar dolar şahsi serveti ile Türkiye'nin en zengin 8. ismi olmuştur.

Ali Ağaoğlu, 3 Mart 1954 tarihinde Trabzon'un Of ilçesinde doğdu. Babası Mithat Ağaoğlu, İstanbul'da dönemin tanınmış müteahhitleri arasında idi. Babasının da etkisiyle gençlik yıllarında bir yandan okuyup bir yandan da inşaatlarda mesleği öğrendi. 1975 yılında babasının geçirdiği bir kalp rahatsızlığı sonrasında bir süreliğine aile işlerinin başına geçti; bu dönemde iş yükünden dolayı liseyi yarıda bırakmak zorunda kaldı.

Babasından ticari olarak 1977 yılında ayrılarak Ağaoğlu Şirketler Grubu'nu kurdu. 1981 yılından itibaren toplu konut siteleri üretmeye başlayan Ağaoğlu Şirketler Grubu, özellikle 1990'lı yılların sonlarında başladığı "My" konseptli yaşam alanları ve My World, My Office, My Towerland gibi projeleri ile Ataşehir, Ayazma ve Çekmeköy bölgelerinde çalıştı.

Ali Ağaoğlu, Ekonomi dergisi Forbes'in 2012 yılında yayınladığı "En Zengin 100 Türk" listesinde 10'uncu sırada yer aldı. Mart 2013 itibariyle Forbes'in yaptığı araştırmaya göre, 2.7 milyar ABD doları servetiyle, Türkiye'nin 8., dünyanın ise 527. en zengin iş adamıdır. Türkiye Vergi Rekortmeneleri Listesinde ilk kez 2008 yılında yer almıştır.

Ali Ağaoğlu halen ayrı yaşadığı ilk eşi ile evlidir ve bu evlilikten iki çocuk sahibidir. Nikahlı ve nikahsız eşlerinden 5 çocuğu vardır.

Birincisi : Sema Ağaoğlu ile evlendi. Hala evli görünüyorlar. Alican (d.1992) ve Sena (1995) adında bir oğlu bir kızı var.

İkincisi : Ayten Alpar ile yaşadı. Mertcan (2006) adında bir oğlu var.

Üçüncüsü : Rus sevgilisi Sophia Larina

Dördüncüsü : Petek Ertüre (1981) ile birlikte yaşıyor. "Ali Ege" (Mayıs 2013) adında bir oğlu var.

Ali Ağaoğlu'nun bunlardan başka Burcu.K. adlı bir kadından, (2004) E.İ. Ağaoğlu isminde bir erkek çocuğu daha vardır. Ağaoğlu bu 4'üncü çocuğunu, 2005 yılında mahkeme kararıyla kabul etmek zorunda kaldı.

İlgili Haberler

Ali Akman kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi bölgede oynuyor?
Ali Akman kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi bölgede oynuyor?
Ali Koç kimdir, nereli? Ali Koç serveti ne kadar? Ali Koç nerede eğitim aldı?
Ali Koç kimdir, nereli? Ali Koç serveti ne kadar? Ali Koç nerede eğitim aldı?
Aleyna Tilki kimdir, kaç yaşında? Aleyna Tilki koronavirüs mü oldu? Aleyna Tilki'nin sağlık durumu nasıl?
Aleyna Tilki kimdir, kaç yaşında? Aleyna Tilki koronavirüs mü oldu? Aleyna Tilki'nin sağlık durumu nasıl?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Murat Kurum Meral Akşener Abdülhamit Gül Selahattin Demirtaş
Magazin Cem Yılmaz Bülent Ersoy Funda Eryiğit Mehmet Ali Erbil
Spor Okan Buruk Şenol Güneş Ersun Yanal Fatih Terim Robert Prosinecki
Tüm Haberler Terör Antalya Galatasaray Fahrettin Koca
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ali Ağaoğlu kimdir? Ali Ağaoğlu koronavirüs mü oldu? Ali Ağaoğlu sağlık durumu nasıl? Nerelidir? Kaç yaşında? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.11.2020 09:43:05. #1.14#
title