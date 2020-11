Ali Ağaoğlu kimdir? Ali Ağaoğlu koronavirüs mü oldu? Ali Ağaoğlu sağlık durumu nasıl? Nerelidir? Kaç yaşında?

Yakın bir arkadaşının koronavirüse yakalandığı haberini alır almaz test yaptıran Ali Ağaoğlu, testin pozitif çıkmasını ardından Kuruçeşme'deki evinde karantinaya girdi. Ağaoğlu Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ağaoğlu, koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine kendini karantinaya aldı. Sağlık durumunun iyi olduğunusöyleyen Ağaoğlu kimdir? Nerelidir? Kaç yaşında? İşte detaylar haberimizde...

ALİ AĞAOĞLU KORONAVİRÜS MÜ OLDU?

Ağaoğlu Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ağaoğlu, koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine kendini karantinaya aldı.

Yakın bir arkadaşının koronavirüse yakalandığı haberini alır almaz test yaptıran Ali Ağaoğlu, testin pozitif çıkmasını ardından Kuruçeşme'deki evinde karantinaya girdi.

Sağlığı ile ilgili çıkan haberlere smokinli fotoğrafını paylaşarak cevap veren Ağaoğlu "Sağlığım yerinde. Karantina dönemine bitene kadar evde kalacağım" dedi.

Hürriyet'te yer alan habere göre; tedbiri elden bırakmayan ünlü iş insanı, koronayı en hafif şekilde atlattığını, kendisini arayıp soran tüm dostlarına da teşekkür ettiğini belirtti.

ALİ AĞAOĞLU KİMDİR?

Tam ismi Ali İbrahim Ağaoğlu , 3 Mart 1954'te Trabzonda'da Dünyaya geldi.Türk iş adamı. Ağaoğlu Şirketler Grubu, Yönetim Kurulu Başkanı'dır. Lise eğitimini son sınıfta ticarete atılmasıyla bırakmıştır. 2015 itibariyle 1.75 milyar dolar şahsi serveti ile Türkiye'nin en zengin 8. ismi olmuştur.

Ali Ağaoğlu, 3 Mart 1954 tarihinde Trabzon'un Of ilçesinde doğdu. Babası Mithat Ağaoğlu, İstanbul'da dönemin tanınmış müteahhitleri arasında idi. Babasının da etkisiyle gençlik yıllarında bir yandan okuyup bir yandan da inşaatlarda mesleği öğrendi. 1975 yılında babasının geçirdiği bir kalp rahatsızlığı sonrasında bir süreliğine aile işlerinin başına geçti; bu dönemde iş yükünden dolayı liseyi yarıda bırakmak zorunda kaldı.

Babasından ticari olarak 1977 yılında ayrılarak Ağaoğlu Şirketler Grubu'nu kurdu. 1981 yılından itibaren toplu konut siteleri üretmeye başlayan Ağaoğlu Şirketler Grubu, özellikle 1990'lı yılların sonlarında başladığı "My" konseptli yaşam alanları ve My World, My Office, My Towerland gibi projeleri ile Ataşehir, Ayazma ve Çekmeköy bölgelerinde çalıştı.

Ali Ağaoğlu, Ekonomi dergisi Forbes'in 2012 yılında yayınladığı "En Zengin 100 Türk" listesinde 10'uncu sırada yer aldı. Mart 2013 itibariyle Forbes'in yaptığı araştırmaya göre, 2.7 milyar ABD doları servetiyle, Türkiye'nin 8., dünyanın ise 527. en zengin iş adamıdır. Türkiye Vergi Rekortmeneleri Listesinde ilk kez 2008 yılında yer almıştır.

Ali Ağaoğlu halen ayrı yaşadığı ilk eşi ile evlidir ve bu evlilikten iki çocuk sahibidir. Nikahlı ve nikahsız eşlerinden 5 çocuğu vardır.

Birincisi : Sema Ağaoğlu ile evlendi. Hala evli görünüyorlar. Alican (d.1992) ve Sena (1995) adında bir oğlu bir kızı var.

İkincisi : Ayten Alpar ile yaşadı. Mertcan (2006) adında bir oğlu var.

Üçüncüsü : Rus sevgilisi Sophia Larina

Dördüncüsü : Petek Ertüre (1981) ile birlikte yaşıyor. "Ali Ege" (Mayıs 2013) adında bir oğlu var.

Ali Ağaoğlu'nun bunlardan başka Burcu.K. adlı bir kadından, (2004) E.İ. Ağaoğlu isminde bir erkek çocuğu daha vardır. Ağaoğlu bu 4'üncü çocuğunu, 2005 yılında mahkeme kararıyla kabul etmek zorunda kaldı.