Algı Eke: Yasak aşk yaşadım
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Algı Eke: Yasak aşk yaşadım

21.01.2021 17:46 | Son Güncelleme: 21.01.2021 17:49
Algı Eke: Yasak aşk yaşadım

'Galip Derviş', 'İsimsizler' ve 'Baba Ocağı' gibi dizilerden tanıdığımız 35 yaşındaki oyuncu Algı Eke, özel hayatıyla ilgili çarpıcı itirafta bulundu. Eke, geçmiş yıllarda yasak aşk yaşadığını itiraf etti. İşte ünlü oyuncunun flaş açıklamaları...

Algı Eke, geçtiğimiz günlerde Zeynep Ocak'ın YouTube'da yayınlanan programına konuk oldu. Eke'nin programda özel hayatıyla ilgili yaptığı yasak aşk itirafı ağızları açık bıraktı.

BİR ANDA GÜNDEM OLDU

Özel hayatıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulunan Algı Eke, "Sadece iki kişinin bildiği bir yasak aşk yaşadın mı?" sorusuna yanıtıyla sosyal medyayı salladı.

'ŞİMDİKİ AKLIMLA YAPMAZDIM'

Eke açıklamasında "Evet yaşadım. İğrenç de bir şeydi. Çok ağrılı bir şey. Keşke onu ve kendimi böyle bir duruma sokmasaydım. Haz ve adrenalinden başka getirdiği hiçbir şey yok. Duygusal olarak seni çok çökerten bir şey. Şimdi öyle bir şey başıma gelse hiç yaşamamayı tercih ederim. Artık o konularda kendimi eğittim. Sancılı ilişki istemiyorum. Aşk girince benim aklım uçuyor. Hele 3-6 ay arası kayıp. Mantığım bitiyor, devreden çıkıyor. Ama inşallah artık öyle olmaz" ifadelerini kullandı.



Kaynak: Snob Magazin

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