Algı Eke'den yasak aşk itirafı: Keşke onu ve kendimi böyle bir duruma sokmasaydım
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Algı Eke'den yasak aşk itirafı: Keşke onu ve kendimi böyle bir duruma sokmasaydım

20.01.2021 17:01 | Son Güncelleme: 20.01.2021 17:04
Algı Eke'den yasak aşk itirafı: Keşke onu ve kendimi böyle bir duruma sokmasaydım

Kendisi gibi oyuncu İnan Ulaş Torun ile 2017 haziran ayında evlenen Algı Eke, geçtiğimiz yıl boşandı.

Kendisi gibi oyuncu İnan Ulaş Torun ile 2017 haziran ayında evlenen Algı Eke, geçtiğimiz yıl boşandı. Resmi boşanma sonrası ilişkilerine ikinci bir şans vermeye karar veren çift, ilişkiyi sürdürememiş ve tamamen bağlarını kopardı.

Özel hayatını gözlerden uzak yaşayan Algı Eke, geçtiğimiz günlerde Zeynep Ocak'ın YouTube'da yayınlanan programına konuk oldu. Eke, programda herkesi şaşırtan itiraflara imza attı. 

FLAŞ YASAK AŞK İTİRAFI!

Algı Eke, "Sadece iki kişinin bildiği bir yasak aşk yaşadın mı?" sorusuna, "Evet yaşadım. İğrenç de bir şeydi. Çok ağrılı bir şey. Keşke onu ve kendimi böyle bir duruma sokmasaydım.

Haz ve adrenalinden başka getirdiği hiçbir şey yok. Duygusal olarak seni çok çökerten bir şey. Şimdi öyle bir durum başıma gelse hiç yaşamamayı tercih ederim. Artık o konularda kendimi eğittim. Sancılı ilişki istemiyorum.

Aşk girince benim aklım uçuyor. Hele 3-6 ay arası kayıp. Mantığım bitiyor, devreden çıkıyor. Ama inşallah artık öyle olmaz." dedi. Güzel oyuncunun bu itirafı magazin gündemine damga vurdu.

Kaynak: Hürriyet

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Donald Trump Meral Akşener Vladimir Putin Ahmet Davutoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Demet Akalın Jennifer Lopez Neslihan Atagül Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Cüneyt Çakır Ünal Karaman Mustafa Cengiz Mert Hakan Yandaş
Tüm Haberler Kar Ankara Joe Biden Beyaz Saray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Algı Eke'den yasak aşk itirafı: Keşke onu ve kendimi böyle bir duruma sokmasaydım - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.1.2021 17:05:26. #1.15#
title