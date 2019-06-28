Alfa Romeo Tonale'ye Otomobil Tasarım Ödülü

Auto&Design dergisi tarafından 1984 yılından beri düzenlenen Otomobil Tasarım Ödülü'nün bu yılki sahibi Alfa Romeo Tonale oldu.

Alfa Romeo açıklamasına göre, Alfa Romeo'nun ilk kez 89. Cenevre Otomobil Fuarı'nda gün yüzüne çıkardığı ve büyük beğeni toplayan yeni konsept otomobili Tonale, aldığı ödüllerle dikkatleri çekmeye devam ediyor.

Markanın konsept olarak tanıtılan ilk plug-in hybrid otomobili ve ilk kompakt SUV modeli olan Tonale, son olarak Auto&Design dergisinin Otomobil Tasarım Ödülü'nün sahibi oldu.

Köklü yarış geçmişinden ilham alıyor

Kompakt boyutları, eşsiz tasarımı ve Alfa Romeo'ya özgü benzersiz modern çizgileri taşıyan Tonale konsepti, markanın mirasının ve yeni beklentilerin mükemmel uyumunu yansıtıyor.

Ön tasarıma göre daha yalın ve yumuşak olan Tonale'nin arka tasarımını, cam tavanın devamını oluşturan ve alt noktaya doğru derinleşen bombeli arka cam domine ediyor. Her Alfa Romeo çalışmasında olduğu gibi tasarım çok özel dokunuşlarla vurgulanıyor.

Arka aydınlatma birimleri, sadece bir stop lambası olmakla kalmayıp grafik bir işaret ve markaya özgü bir imza niteliğini taşıyor. Alfa Romeo'nun köklü yarış geçmişinden ilham alınan Tonale'nin iç tasarımı, güçlü ve dinamik çizgilerle tutku ve üstün sürüş keyfi hislerini güçlendiriyor.

Sürücüyü sarmalayacak şekilde tasarlanan Tonale'nin kokpiti aynı zamanda yolcuları da benzersiz bir konfor seviyesiyle sarmalıyor. Tonale'nin iç mekanı; sıcak ve yumuşak bir malzeme olan Alcantara ile soğuk ve sert olan alüminyumun oluşturduğu zıtlık ile güçlü duygular uyandırıyor. Yarı saydam paneller ve alttan aydınlatmalı vites konsolu özgün bir görünüm sergiliyor.

Alfa Romeo markasının karakteristik unsurlarından biri olan DNA modu seçim düğmesi vites konsoluna mükemmel oturuyor. Bünyesinde barındırdığı benzersiz detaylarla Tonale'nin iç mekanı, özgün ve son derece şık bir görünüm sunuyor.

"Miras, hız ve güzellik anlayışının mükemmel birleşiminden ilham alıyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Fiat Chrysler Automobiles EMEA Tasarım Başkanı Klaus Busse, 1984 yılından bu yana düzenlenen ödülü Tonale konseptinin kazanmasından onu duyduklarını belirtti.

Busse şunları kaydetti:

"Alfa Romeo Tonale, diğer Alfa Romeo modelleri gibi markanın tarihi miras, hız ve güzellik anlayışının mükemmel birleşiminden ilham alıyor. Tonale'nin tasarımına verilen bu ödülü almaktan onur duyuyoruz. Alfa Romeo Tonale, klasik İtalyan tarzının ve benzersiz Alfa Romeo öğelerinin tüm ayırt edici özelliklerini bünyesinde barındırıyor."

Kaynak: AA