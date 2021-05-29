Alfa Romeo'nun GTA efsanesi Giulia ile geri döndü

Alfa Romeo Giulia GTA ve GTAm, marka tarihinin en başarılı modellerinden biri olan Giulia Sprint GTA’nın 1960’larda geliştirildiği Balocco Test Pisti’ndeki Autodelta Atölyesi’nde tanıtıldı.

CARMEDYA.COM – Alfa Romeo Giulia GTA ve GTAm, marka tarihinin en başarılı modellerinden biri olan Giulia Sprint GTA'nın 1960'larda geliştirildiği Balocco Test Pisti'ndeki Autodelta Atölyesi'nde tanıtıldı.

Yeni Alfa Romeo Giulia GTA, İtalyancada "hafifletilmiş" anlamında kullanılan Alleggerita kelimesi otomobil tarihinin efsanelerinden biri ve marka tarihinin önemli kilometre taşlarından biri olan 1965 Giulia GTA'ya

(Gran Turismo Alleggerita) bir anlamda tekrar hayat veriyor. Alfa Romeo Giulia GTA, aynı zamanda 111 yıl önce kurulan markanın, performans ve touring dünyasının köklerine dönüş niteliği de taşıyor. Alfa Romeo, sertifikalandırılmış ve numaralandırılmış olarak sınırlı sayıda üretilen Giulia GTA ve GTAm versiyonları için sipariş almaya başladı.

0'dan 100 km/s hıza sadece 3,6 saniyede ulaşıyor

Giulia GTA'nın ağırlığını azaltmak için karbon fiber ve kompozit bileşenler yoğun olarak kullanıldı. Ultra hafif malzemelerle tasarlanan ve Giulia Quadrifoglio'ya kıyasla 100 kg'a kadar ağırlık avantajına sahip olan Giulia GTA, 540 HP güç üreten Alfa Romeo 2,9 V6 Bi-Turbo motorla hayat buldu. Giulia GTA, hem pistteki tur zamanı hem de hızlanma açısından olağanüstü performans ortaya koyuyor ve Launch Mode sistemi ile 0'dan 100 km/s hıza sadece 3,6 saniyede ulaşıyor.

Aerodinamiği ve yol tutuşu iyileştirmek için çok çalışan Alfa Romeo mühendisleri 1965 Giulia GTA ile aynı yaklaşımı kullanarak karbon fiber ve kompozit bileşenleri yoğun olarak kullandı ve otomobilin ağırlığını azalttı. Aynı zamanda aerodinami alanında Sauber Engineering'in Formula 1 teknik uzmanlığı ile sağlanan sinerji ile otomobilin yere basma kuvveti artırılarak iyileştirildi. Giulia GTA'nın aerodinamik iyileştirmeleri kapsamında yeni ve GTAm versiyonunda 4 kademeli olarak ayarlanabilen arka spoyler devreye alındı. Yine GTAm versiyonunda kullanıma sunulan aktif ön lip, pist kullanımında 40 mm'ye kadar uzatılabiliyor.

Karbon fiber arka difüzöre entegre edilen titanyum Akrapovic ortadan çıkışlı egzoz sistemi ile bir sedanda ilk kez kullanılan merkezi tek bijona sahip 20 inçlik jantlar ve Pilot Sport Cup 2 Michelin lastikler versiyona özel diğer özellikler olarak öne çıkıyor. Giulia GTA'nın rüzgar tünelindeki kapsamlı testler sadece aerodinamik eklentileri beraberinde getirmekle kalmadı, aynı zamanda özel olarak geliştirilen tamamen kapalı bir alt gövdeyi beraberinde getirdi. GTA ve GTAm'de ayrıca yüksek hızlardaki yol tutuşu arttıran yeni hava çıkış kanalları da bulunuyor. Giulia GTAm'deki aerodinamik çözüm, daha önce kendi sınıfında referans noktası olan Giulia Quadrifoglio'ya kıyasla üç kat daha iyi sonuç veriyor. Modelin yol tutuşu daha da iyileştirmek için geliştirilen süspansiyon sisteminin ön iz genişliği 25 mm ve arka iz genişliği ise 50 mm arttırıldı ve ön ve arka süspansiyon bağlantıları da yenilendi. Süspansiyon ve direksiyon sisteminde yapılan iyileştirmeler tüm yol yüzeylerinde konforu olumsuz etkilemeden daha yüksek viraj alma hızı ve yüksek hız stabilitesi sağlıyor. Motorun performansını arttırmak için piston soğutma sistemini ve piston kollarınının revize edildiği GTA'nın, Giulia Quadrifoglio'da 510 HP güç üreten tamamı alüminyum Alfa Romeo 2.9 V6 Bi-Turbo motoru, Alfa Romeo mühendislerinin iyileştirmeleri sayesinde 540 HP güç üretir hale getirildi.

Zamansız tasarım

Bugünkü tasarımıyla Giulia GTA, Quadrifoglio versiyonunu esas alırken ve daha üstün bir performans seviyesi sunarken, daha büyük hava girişleri kadar karbon fiber teknik eklentileriyle, motorun gücüne ve performansına vurgu yapıyor.

Efsanevi ızgara "Trilobo" da DNA'sına sadık kalarak Giulia GTA'nın gücüne ve performansına uyarlandı. Karakteristik Alfa Romeo unsurlarından biri olan ızgara üzerindeki yarıklar soğutma sürecini optimize ediyor. Karbon fiber yan etekler, genişletilen ön ve arka çamurluklar yandan bakıldığında otomobilin gücüne ve dinamizmine vurgu yapıyor. Formula 1 dünyasına ait bir özellik olan ve bir sedanda ilk kez kullanılan merkezi tek bijona sahip yeni 20 inçlik jantlar görünümü tamamlarken hafif yapılarıyla otomobilin performansını tamamlıyor. İç mekanda; kapı panelleri, ön konsol, direk kaplamaları ve koltukların merkezinde kullanılan Alcantara® döşeme ile şık ve sportif bir görünüm sergilerken, kalite algısını da üst seviyeye taşıyor.

Ayrıca GTAm versiyonunda kask ve yangın söndürücü için özel olarak tasarlanan standa yer açmak için arka koltuklar iptal ediliyor. Yeni mat karbon fiber eklentiler, kabin içine özel bir zarafet kazandırıyor. Yarış dünyasından esintiler taşıyan GTAm versiyonu ve bu haliyle daha da dikkat çeker hale geliyor. Arka kapı döşemelerinin de iptal edildiği versiyonda; ön kapılarda iç kapı kolları bulunmuyor ve kayış tutamaklarla açılıyor ve altı nokta SABELT emniyet kemerleri ile takla barı güvenliği tamamlıyor.

Güç – ağırlık oranı

Alfa Romeo Giula GTA'da, Giulia Quadrifoglio versiyonunda uygulanan hafif alaşım tavan ve motor kaputuna ek olarak ön ve arka tampon dışında ön çamurluklarda karbon fiber gibi hafif malzemelerin kullanılması, özel karbon fiber tek parça spor koltuklar sayesinde toplam ağırlık 100 kg'a kadar azaltıldı. Yine ağırlığı azaltma önlemleri çerçevesinde motor, süspansiyon ve kapılarda yoğun bir şekilde alüminyum ve benzeri hafif alaşım malzemeler kullanılırken, yan ve arka cam çerçevelerinde polikarbonat kullanıldı. Ağırlığın önemli oranda azalmasıyla 540 HP güç daha da etkileyici bir performans ortaya koyan model Launch Mode sistemiyle 0-100 km/s hızlanmasını sadece 3,6 saniyede tamamlıyor. GTA versiyonundan farklı olarak Giulia GTAm versiyonunda yol kullanımına uygun iki koltuklu ve takla barlı bir seçenek de sunuluyor. Öte yandan GTA versiyonu 5 koltuklu iç mekanıyla aile kullanımına uygun bir süper spor otomobil olarak öne çıkıyor.

Sauber Engineering ile sağlanan F1 aerodinamiği

Alfa Romeo mühendisleri, aerodinamik verimliliği en üst seviyeye taşımak için Sauber Engineering'in bilgi birikimi ve deneyiminden yararlandı. 27'si F1 olmak üzere motor sporlarında 50 yıllık bir tecrübeye sahip olan İsviçreli firma, aerodinami alanında derin bir bilgi birikimine sahip ve Avrupa'nın en gelişmiş rüzgar tünellerinden biri ile çok önemli bir avantajdan yararlanıyor. Sauber ekibi yeni Giulia GTA'yı aerodinamik açıdan optimize ederken çok önemli bir rol oynadı. Manuel olarak ayarlanabilen ön lip ve arka spoyler sayesinde Giulia GTAm farklı pistlerle sürücüsünün istek ve beklentilerine uyarlanabiliyor. Yine GTA ve GTAm versiyonlarında sunulan yeni hava çıkış kanalları özellikle yüksek hızlardaki yol tutuş özelliklerine katkı sağlıyor. Alfa Romeo ve Sauber teknisyenlerinin hayata geçirdiği iyileştirmeler sayesinde Giulia GTAm, Giulia GTA'ya kıyasla iki kat ve Giulia Quadrifoglio'ya kıyasla üç kat daha yüksek aerodinamik verimlilik sunuyor. Araçlara entegre edilen karbon bileşenleri ve araçların aerodinamik yapılarının test edildiği Balocco Test Pisti'ndeki çalışmalara Alfa Romeo takımının pilotları, Kimi Räikkönen ve Antonio Giovinazzi katıldı. Dünyaca ünlü pilotlar, limitlerde testler yaparak gerçek yol koşullarında veri topladılar ve aerodinami ile yol tutuşu optimize etmek için mühendislerle yakın iş birliği içerisinde çalıştılar.

Kaynak: Carmedya.com