Aleyna Tilki'ye nazar değdi! İşte genç şarkıcının rahatsızlığı
04.02.2021 23:46 | Son Güncelleme: 05.02.2021 00:01
'İşte Bu Benim Masalım' dizisinin setinde kas spazmı geçiren Aleyna Tilki önceki gün Nişantaşı'nda bir klinikte görüntülendi. Tilki'nin sağlık durumu nasıl?
Snob Magazin'de yer alan habere göre; Tetkik yaptırmak için geldiği kliniğe kadar şoförünün yardımıyla otomobilinden inip yürüyen genç şarkıcının, iki büklüm hali ve adım atarken zorlanması gözlerden kaçmadı.
Kaynak: Snob Magazin