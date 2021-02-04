Aleyna Tilki'ye nazar değdi! İşte genç şarkıcının rahatsızlığı

'İşte Bu Benim Masalım' dizisinin setinde kas spazmı geçiren Aleyna Tilki önceki gün Nişantaşı'nda bir klinikte görüntülendi. Tilki'nin sağlık durumu nasıl?

Snob Magazin'de yer alan habere göre; Tetkik yaptırmak için geldiği kliniğe kadar şoförünün yardımıyla otomobilinden inip yürüyen genç şarkıcının, iki büklüm hali ve adım atarken zorlanması gözlerden kaçmadı.





Kaynak: Snob Magazin