Aleyna Tilki'nin yıllar önce İstiklal Caddesi'nde türkü söylediği video ortaya çıktı

Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki'nin yıllar önce Taksim İstiklal Caddesi'nde türkü söylediği videosu sosyal medyada gündem oldu. Bir vatandaş tarafından çekilen videoda, Aleyna Tilki'nin "Gesi Bağları" türküsünü seslendirdiği görüldü.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ve sık sık yaptığı açıklamalarla dikkatleri üzerine çeken genç şarkıcı Aleyna Tilki'nin söylediği "Gesi Bağları" türküsü hayranları tarafından bir hayli beğenildi.

VATANDAŞLAR DA EŞLİK ETTİ

Taksim İstiklal Caddesi'nde üzerine giydiği beyaz elbisesiyle türküyü seslendiren Aleyna Tilki'ye sokaktaki vatandaşların da eşlik ettiği görülüyor.

SİGARA İÇERKEN ÇEKİLEN FOTOĞRAFLARI GÜNDEM OLMUŞTU

Öte yandan, geçtiğimiz günlerde Emirgan'daki bir mekanda görüntülenen 20 yaşındaki Aleyna Tilki, yemekten sonra art arda sigara içmişti. Tilki'nin o halleri ise ilk kez kameralara yansımıştı.