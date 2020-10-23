Aleyna Tilki'nin yıllar önce İstiklal Caddesi'nde türkü söylediği video ortaya çıktı
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Aleyna Tilki'nin yıllar önce İstiklal Caddesi'nde türkü söylediği video ortaya çıktı

23.10.2020 17:44 | Son Güncelleme: 23.10.2020 18:14

Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki'nin yıllar önce Taksim İstiklal Caddesi'nde türkü söylediği videosu sosyal medyada gündem oldu. Bir vatandaş tarafından çekilen videoda, Aleyna Tilki'nin "Gesi Bağları" türküsünü seslendirdiği görüldü.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ve sık sık yaptığı açıklamalarla dikkatleri üzerine çeken genç şarkıcı Aleyna Tilki'nin söylediği "Gesi Bağları" türküsü hayranları tarafından bir hayli beğenildi.

VATANDAŞLAR DA EŞLİK ETTİ

Taksim İstiklal Caddesi'nde üzerine giydiği beyaz elbisesiyle türküyü seslendiren Aleyna Tilki'ye sokaktaki vatandaşların da eşlik ettiği görülüyor.

SİGARA İÇERKEN ÇEKİLEN FOTOĞRAFLARI GÜNDEM OLMUŞTU

Öte yandan, geçtiğimiz günlerde Emirgan'daki bir mekanda görüntülenen 20 yaşındaki Aleyna Tilki, yemekten sonra art arda sigara içmişti. Tilki'nin o halleri ise ilk kez kameralara yansımıştı.

Aleyna Tilki'nin yıllar önce İstiklal Caddesi'nde türkü söylediği video ortaya çıktı
Aleyna Tilki'nin yıllar önce İstiklal Caddesi'nde türkü söylediği video ortaya çıktı

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Haber Yorumları (3)
HELAL ALEYNAAAA !!: Zaten bunu biliyorduk turkuleri daha guzel soyluyor
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HALİM: hiç kimse durup dururken bir yerlere gelmiyor. . yaptığı işi sevsekde sevmesekde . . çalışan kazanıyor ama öyle ama böyle. .
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HELAL ALEYNA...: Söylemesi zor bir parça, iyi bir diyafram ister, hançere ister, ama altından kalkmış, bravo. . .
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