Aleyna Tilki'nin mini etekli dizi kostümü takipçilerini ikiye böldü
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Aleyna Tilki'nin mini etekli dizi kostümü takipçilerini ikiye böldü

12.12.2020 13:25 | Son Güncelleme: 12.12.2020 14:43

Aleyna Tilki, Acun Ilıcalı'nın platformu Exxen'de yayınlanacak dizi için kamera karşısına geçti. Dizide liseli bir kızı oynayacak olan Tilki'nin süper mini elbiseli okul forması takipçilerini ikiye böldü.

Survivor şampiyonu Cemal Can Canseven ile genç popçu Aleyna Tilki, Acun Ilıcalı'nın kurduğu Exxen'de yayınlanacak dizi için partner oldu. Dizide liseli bir kızı canlandıracak olan Aleyna, setten ilk pozları da Instagram hesabından paylaşmayı ihmal etmedi.

TAKİPÇİLERİ İKİYE BÖLÜNDÜ

2,6 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından "Sürpriz geliyor" notuyla set fotoğraflarını paylaşan Aleyna Tilki, kostümüyle takipçilerini ikiye böldü. Şarkıcının takipçilerinin bir kısmı eteği gereksiz kısa bulurken bir kısım da şarkıcıya çok yakıştığını ve yeni onu izlemek için merakla beklediklerini söyledi.

İşte Aleyna Tilki'nin çok konuşulan pozları...

Aleyna Tilki'nin mini etekli dizi kostümü takipçilerini ikiye böldü
Aleyna Tilki'nin mini etekli dizi kostümü takipçilerini ikiye böldü
Aleyna Tilki'nin mini etekli dizi kostümü takipçilerini ikiye böldü
Aleyna Tilki'nin mini etekli dizi kostümü takipçilerini ikiye böldü
Aleyna Tilki'nin mini etekli dizi kostümü takipçilerini ikiye böldü
Aleyna Tilki'nin mini etekli dizi kostümü takipçilerini ikiye böldü
Haber Yorumları (2)
MEH88: Acundan hayırlı bir program görmedik ki bu da öyle olsun.
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CAMIŞ: evet liseli kızlarımız bol bol izleyip örnek alsınlar. ergenlerimizin gelişimini olumsuz etkileyen bu tür dizileri anne babalar sakın çocuklarınıza izletmeyin.
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