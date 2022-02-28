Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'den kendi videosuna yorum: Uuuu fena - Haberler

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Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'den kendi videosuna yorum: Uuuu fena

Haberler.com, Barış Yahya Çinçin - Magazin
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Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Öztel son olarak kendi videosuna "Uuuu fena" notunu düştü.

Şarkıcı Aleyna Tilki kadar, yaşına rağmen genç görüntüsüyle beğeni toplayan annesi Havva Öztel de magazin gündeminin en çok konuştuğu isimler arasında. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Öztel, bu hesabından dikkat çeken paylaşımlarda bulunuyor.

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Öztel son olarak Instagram hesabının hikaye bölümünden kendi videosuna yorum yaptı. Öztel, Instagram'ın "Başka milletten olsan nasıl gözükürdün?" efekti kullanılarak otomatik şekilde hazırlanan videonun üzerine "Uuuu fena" notunu düştü.

İşte Öztel'in o paylaşımı:

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'den kendi videosuna yorum: Uuuu fena

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Magazin

Aleyna Tilki, Havva Öztel, Magazin, Haberler

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