Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'den kendi videosuna yorum: Uuuu fena

Şarkıcı Aleyna Tilki kadar, yaşına rağmen genç görüntüsüyle beğeni toplayan annesi Havva Öztel de magazin gündeminin en çok konuştuğu isimler arasında. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Öztel, bu hesabından dikkat çeken paylaşımlarda bulunuyor.

KENDİ VİDEOSUNA YORUM YAPTI

Öztel son olarak Instagram hesabının hikaye bölümünden kendi videosuna yorum yaptı. Öztel, Instagram'ın "Başka milletten olsan nasıl gözükürdün?" efekti kullanılarak otomatik şekilde hazırlanan videonun üzerine "Uuuu fena" notunu düştü.

İşte Öztel'in o paylaşımı: