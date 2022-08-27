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Aleyna Tilki'den Gülşen'in tutuklanmasına tepki: Sahnedeki insanlar masumdur

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Genç şarkıcı Aleyna Tilki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla İmam Hatiplilerle ilgili sözlerinden dolayı tutuklanan Gülşen'in serbest bırakılması gerektiğini söyledi. Sahnedeki insanların masum olduğunu savunan Tilki, "Gülşen sahneye olan güveniyle halkın yanlış etik damarına değdiyse de bu niyetini göstermez" dedi.

Nisan ayında verdiği konserde "İmam hatipte okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor" dediği için hakkında soruşturma başlatılan Gülşen, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gülşen'in tutuklanması gündeme bomba gibi düşerken bir yorum da genç şarkıcı Aleyna Tilki'den geldi.

"SAHNEDEKİ İNSANLAR MASUMDUR"

Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'nde tutulan Gülşen'in tahliye edilmesini isteyen binlerce sosyal medya kullanıcısı "Gülşentahliyeedilsin" etiketiyle paylaşımlar yapmaya başladı. Sosyal medya hesaplarından paylaşım yapan Aleyna Tilki, Gülşen'in serbest bırakılmasını isteyerek şunları yazdı: "Genellemeler genellikle yanlış anlaşılır. (Bu cümlem bile yanlış anlaşılabilir.) Gülşen'in sahneye olan güveniyle; şakasını, düşünce ve konuşma özgürlüğünü hissederek hesapsızca yapması, halkın yanlışlıkla etik damarına değdiyse de niyetini göstermez. Sahnedeki insanlar masumdur… Hem de çok masum. Çünkü özgürlüktür öze en yakın yerimiz. Ne konuşacağını, ne düşüneceğini sürekli hesaplayanlardan çok daha… Zihinsel olan kimsenin konforu bozulmadı, yüreğiyle yaşayanların hayatıysa bir o kadar hiçbir gidecek yeri yokmuş gibi…"

Aleyna Tilki'den Gülşen'in tutuklanmasına tepki: Sahnedeki insanlar masumdur

GÜLŞEN'E NE OLDU?

30 Nisan'da İstanbul'da verdiği konserde "İmam hatipte okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor" diyen Gülşen, gelen tepkilerin ardından sosyal medyanın gündemine oturdu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, şarkıcı hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan resen soruşturma başlattı. 25 Ağustos'ta polis tarafından evinde gözaltına alınan Gülşen, basın Suçları Soruşturma Bürosu savcısına ifade verdi. Şarkıcı ifadesinde "Ben 25 yıllık sanatçıyım. Benim müzisyen çalışma arkadaşlarım var. Bu grupla birlikte konserlerde sahne alırım. Benim kadromda klavye müzisyeni olarak yer alan Miraç isimli arkadaşımın lakabı imamdır. Ayrıca arkadaşlara kendi aramızda aptal, salak, sapık olarak şakalaşırız. Talihsizlik olarak bu iki kelime bir araya gelmiştir. Arkadaşımız imam hatipte okumamıştır. Grupta tüm arkadaşlarımın lakabı mevcuttur" diyerek beraatini istedi.

Aleyna Tilki'den Gülşen'in tutuklanmasına tepki: Sahnedeki insanlar masumdur

TUTUKLANDI

Gülşen bu ifadesi sonrası adli kontrolün yeterli kalmayacağı iddiasıyla tutuklandı. Nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği de Gülşen'in "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçundan tutuklanmasına karar verdi. Gülşen kararın ardından Bakırköy'deki Kadın Kapalı Cezaevi'ne götürüldü. Şarkıcının avukatı Emek Emre, İstanbul Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderilmek üzere tutukluluğun kaldırılması talebiyle itiraz dilekçesi sunuldu.

Ecem Altan
Ecem Altan
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Aleyna Tilki Gülşen Magazin Haberler

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Yorumlar (9)

Bozkurt:

Diyorki biz ağzımıza geleni söyleriz aldığımız pudra’nın etkisi niyetimizi yansıtmaz

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polat tatar:

Sahnedekiler neden masummuş? anlayan var mı?.

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Halilibrahim Uysal:

ben sana hakaret edeyim sonra özür dileyim olurmu sahnedekiker masummus bu insanı açıp dinliyor insanlar çıplak sahneye cikmasaniz sizi kimse izlemez sesinizi değil vücudunuzu izletiyorsunuz

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Halilibrahim Uysal:

Ben sahneye çıksam bütün şarkıcılar sapıktır desem yada şarkıcı ya sapıklığı oradan geliyor desem empati yapabildiniz mi bu şekilde düşünen şarkıcı bozuntulari tutklansada tutuklanmasada Gülşen in yediği halt yanına kar kalmamalı

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Ahmet Şık:

sahnedekiler keyiflerine göre insanlara istedikleri gibi hakaret edemez

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Murat:

Türkiyede yasayan Müslüman kesimi isteyen sahnede assagilaya bilir yani.. Hukuk herkese gecerli, Kanunlari takmayan a Kanun kelepce takar. o dakar. bu Dünyada böyle. Sen Hangi memlekette istedigini yapabilmisin ki Türkiye agzina sahip cikmiyorsun. Cezasi neyse verilecek.

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Ercan Sevinc:

Dilinize sahip olacaksınız kimse ayrıcalıklı deildir

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mevlüt Altın:

Masum ne demek. Siz sütten çıkmış ak kaşıksınız

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ismail bey :

Bu da aynısının laciverti..

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