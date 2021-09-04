Aleyna Tilki: Annemi uzun zamandır görmüyorum

Çıkışta muhabirlerle sohbet eden genç şarkıcı, koronavirüse yakalanan annesi Havva Öztel'in sağlık durumuyla ilgili sorular üzerine şöyle dedi: "Konserlerden dolayı ben de bayağıdır görmüyorum.

Çıkışta muhabirlerle sohbet eden genç şarkıcı, koronavirüse yakalanan annesi Havva Öztel'in sağlık durumuyla ilgili sorular üzerine şöyle dedi:

"Konserlerden dolayı ben de bayağıdır görmüyorum. Temasımız olmadığı için dışarıdayım. Ama kendisi gayet iyi. Şükür ki hafif şekilde atlatıyor."

Havva Öztel, sosyal medyada sağlığının iyi olduğunu söyledi.

Aleyna Tilki, şarkıcılığa adım atan kardeşi Ayça Tilki hakkında sosyal medyada yazılan olumsuz yorumlar için de "Bana zamanında yapılan şeylerin kardeşime yapılmaması için elimden geleni yapacağım" diye konuştu.

Aleyna Tilki renkli tırnaklarıyla dikkat çekti.

Kaynak: Hürriyet