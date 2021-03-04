Aleyna Kalaycıoğlu kimdir? Survivor Aleyna Kalaycıoğlu kaç yaşında, ne iş yapıyor? Survivor Aleyna Kalaycıoğlu biyografisi!
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Aleyna Kalaycıoğlu kimdir? Survivor Aleyna Kalaycıoğlu kaç yaşında, ne iş yapıyor? Survivor Aleyna Kalaycıoğlu biyografisi!

04.03.2021 18:57 | Son Güncelleme: 04.03.2021 19:01
Aleyna Kalaycıoğlu kimdir? Survivor Aleyna Kalaycıoğlu kaç yaşında, ne iş yapıyor? Survivor Aleyna Kalaycıoğlu biyografisi!

Survivor yarışmasında yarışan Aleyna Kalaycıoğlu kimdir? Survivor Aleyna Kalaycıoğlu kaç yaşında, nereli? Aleyna Kalaycıoğlu ne iş yapıyor? merak ediliyor. Survivor Aleyna kaç yaşında, ne iş yapıyor?

Televizyon ekranlarının fenomen yarışma programı Survivor yarışmasında yarışan Aleyna Kalaycıoğlu kimdir? Survivor Aleyna Kalaycıoğlu kaç yaşında, nereli? Aleyna Kalaycıoğlu ne iş yapıyor? merak ediliyor.Survivor Aleyna kaç yaşında, ne iş yapıyor? Survivor Aleyna Kalaycıoğlu hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

ALEYNA KALAYCIOĞLU KİMDİR?

Aleyna Kalaycıoğlu 1998 yılında Bursa'da doğmuştur. Yalova'da büyüyen Aleyna Kalaycıoğlu'nun annesi ve babası o 10 yaşındayken ayrıldı. Annesi ve babasının boşanmasının ardından annesi ve kardeşleriyle İstanbul'a taşınan Aleyna Kalaycıoğlu, liseden sonra dil eğitimi alarak sınavlara hazırlandı.

Amerika'da uçak mühendisliği bölümünü kazanan Aleyna Kalaycıoğlu 10 senedir Voleybol oynuyor. Üç senedir de beach volleyball okul takımında yer alan Aleyna Kalaycıoğlu Survivor'a ilk defa bu sene başvurdu.

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