Aleyna Çakır'ın ölümünün baş şüphelisi Ümitcan Uygun, uyuşturucu nedeniyle girdiği cezaevinden tahliye edildi

Aleyna Çakır'ın evinde ölü bulunmasının ardından baş şüpheli olan sevgilisi Ümitcan Uygun, ses getiren dava sürerken uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak ve kullanılmasını alenen özendirmek suçundan tutuklanmıştı. Uygun'un avukatı müvekkilinin 6 ay sonra tahliye edildiğini söyledi. Ayrıca Ümitcan Uygun'un ailesi ile çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı.

Aleyna Çakır'ın evinde ölü bulunmasının ardından baş şüpheli olan ve sosyal medya paylaşımları ile sık sık gündeme gelen Ümitcan Uygun, uyuşturucu madde kullandıkları görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşmasının ardından gözaltına alınmış ve 'Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Kullanmak ve Kullanılmasını Alenen Özendirmek' suçundan tutuklanmıştı. 6 AY SONRA SERBEST Sabah'ın haberine göre Uygun'un avukatı Hayri Çağatay Cengiz, 6 aydır tutuklu bulunan Ümitcan Uygun'un tahliye edildiğini duyurdu.