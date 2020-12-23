Aleyna Çakır'ın ölümünün baş şüphelisi Ümitcan Uygun TikTok fenomenini tehdit etti: Seni de öldüreceğim
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Aleyna Çakır'ın ölümünün baş şüphelisi Ümitcan Uygun TikTok fenomenini tehdit etti: Seni de öldüreceğim

23.12.2020 11:05 | Son Güncelleme: 23.12.2020 11:42

İntihar ettiği öne sürülen Aleyna Çakır'ın ölümünde baş şüpheli olarak bilinen Ümitcan Uygun, sosyal medyada açılan bir canlı yayında TikTok fenomeni Abdullah S.'yi tehdit etti. Uygun, fenomene "Seni de öldüreceğim" derken, bu ifadeler yayındaki kişilerin tepkisini çekti.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde bir evde ölü olarak bulunan Aleyna Çakır'ın intihar ettiği öne sürülürken, olayın baş şüphelisi Ümitcan Uygun uzun bir süre gündem olmuştu.

CANLI YAYIN AÇTI

Çakır'a uyguladığı şiddet anlarını sosyal medyadan yayan Uygun uzun bir süre sessizliğe bürünürken, dün sosyal medya hesabından canlı yayın açtı.Uygun'un açtığı canlı yayına TikTok fenomeni Abdullah S. de katıldı.

"BENİ DE Mİ ÖLDÜRÜP İNTİHAR SÜSÜ VERECEKSİN?"

Yayında birçok yorum yapılırken, fenomen Abdullah S. de "Beni de mi öldürüp intihar süsü vereceksin? Adalet yerini bulacak" dedi.

Aleyna Çakır'ın ölümünün baş şüphelisi Ümitcan Uygun Tiktok fenomenini tehdit etti: Seni de öldüreceğim

"SENİ DE ÖLDÜRECEĞİM"

Alkollü olduğu düşünülen Uygun bu yoruma sinirlendi. Tehdit ve küfürler savurmaya başlayan Uygun, "Seni de öldüreceğim" ifadesini kullandı. Uygun'un bu sözleri videoda bulunan kullanıcılar tarafından tepki çekti.

Aleyna Çakır'ın ölümünün baş şüphelisi Ümitcan Uygun Tiktok fenomenini tehdit etti: Seni de öldüreceğim

NE OLMUŞTU?

Aleyna Çakır, 3 Haziran tarihinde Keçiören ilçesinde bir evde ölü olarak bulundu. Sevgilisi olduğu belirtilen Ümitcan Uygun'un, Çakır'a şiddet uyguladığı anlara ait görüntüler, bir süre sonra sosyal medyaya sızmıştı. Bunun üzerine Ümitcan Uygun polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Ümitcan Uygun daha sonra serbest bırakılırken bu durum tüm Türkiye'de tepkiyle karşılanmıştı.

Aleyna Çakır'ın ölümünün baş şüphelisi Ümitcan Uygun TikTok fenomenini tehdit etti: Seni de öldüreceğim
Haber Yorumları (10)
COVİD 19: Olay ne Gençler aydınlatalım
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AZRAİL: ADALET DERKEN. O ARTIK SADECE BİR İSİM.
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KIYAMET ÇİÇEĞİ: Annesi mezara girdi yine akıllanmadı
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