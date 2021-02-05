Aleyna'nın üzerindeki DNA Ümitcan'a ait çıktı, Müge Anlı'nın sözleri yayına damga vurdu
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Aleyna'nın üzerindeki DNA Ümitcan'a ait çıktı, Müge Anlı'nın sözleri yayına damga vurdu

05.02.2021 10:57 | Son Güncelleme: 05.02.2021 12:17

Aleyna Çakır'ın ölümü soruşturması kapsamında istenen Adli Tıp Kurumu raporunda, Çakır'ın bedeninde tespit edilen DNA örnekleri ile Ümitcan Uygun'un DNA'sının uyumlu olduğu tespit edildi. Konu hakkında açıklama yapan Müge Anlı ise "Ben sabırla iddianamenin hazırlanmasını bekliyorum. O zaman burada herkes her şeyi konuşacak" dedi.

Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen'in ölümü soruşturması kapsamında istenen Adli Tıp Kurumu raporunda, Esen'in bedeninde tespit edilen DNA örnekleri ile Ümitcan Uygun'un DNA'sının uyumlu olduğunun tespit edilmesi sonrası Esen'in Kırşehir'de bulunan babası Mehmet Esen, Müge Anlı'ya teşekkür etti.

"KIZIMA MÜJDEYİ MEZARINA GİDEREK VERDİM"

Baba Esen açıklamasında, "Kızıma müjdeli haberi mezarı başında verdim. Allah bizim ömrümüzden alıp Müge Anlı'ya versin" diyerek gözyaşlarına hakim olamadı.

Müge Anlı'dan Aleyna Çakır'ın bedenindeki DNA örneklerinin Ümitcan Uygun'ait çıkmasına tek cümlelik tepki

"SABIRLA İDDİANAMEYİ BEKLİYORUM"

Konu hakkında düşüncelerini söylemeyen Müge Anlı ise "Ben sabırla iddianamenin hazırlanmasını bekliyorum. Allah hak arayanların yardımcısı olsun. Bize de o tarz bir program yapmayı inşallah nasip eder" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen, 3 Haziran 2020'de Keçiören'deki evinde bornoz kuşağına asılı şekilde ölü bulunmuştu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca olaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, daha önce Esen'e şiddet uyguladığı anlara ait görüntüleri ortaya çıkan Esen'in erkek arkadaşı Ümitcan Uygun gözaltına alınmış ancak savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı. Soruşturma kapsamında Esen'in bedeninde tespit edilen DNA profillerinin kime ait olduğunun tespiti için Adli Tıp Kurumundan rapor istenmişti.

Aleyna'nın üzerindeki DNA Ümitcan'a ait çıktı, Müge Anlı'nın sözleri yayına damga vurdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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