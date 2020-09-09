Aleyna Çakır'ı öldürdüğü iddia edilen Ümitcan Uygun'un ifadesini duyan acılı aile sinir krizi geçirdi Evinde ölü bulunan ve tırnaklarının içinden erkek DNA'sı çıkan Aleyna Çakır'ın ölümünde şüpheli olan sevgilisi Ümit Can Uygun, bugün Müge Anlı'nın canlı yayınına bağlandı. Uygun'un söylediklerini duyan Çakır'ın anne ve babası canlı yayında sinir krizi geçirerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi.

ATV ekranlarında hafta içi program yapan Müge Anlı, şüpheli şekilde evinde ölü bulunan Aleyna Çakır'ın olayını işlemeye başladı. Çakır'ın ölümünde şüpheli olarak gösterilen eski sevgili Ümit Can Uygun'un bugün canlı yayına bağlanması gergin anların yaşanmasına neden oldu.

"ANNE VE BABANIN AĞLAMASINA İNANMIYORUM"

Yaşanan acı olayın cinayet olabileceği üzerinde duran Müge Anlı, dün canlı yayında Aleyna Çakır'ın otopsi sonuçlarına göre tırnak içlerinde erkek DNA'sının bulunduğunu açıkladı. Anlı, bugün yayınlanan programında ise Çakır'ın arkadaşı Selin'i konuk aldı. Ümitcan Uygun'un Aleyna Çakır'ın ağzına silah dayadığını iddia eden arkadaşı Selin'in açıklamalarının ardından Ümitcan Uygun ekrana bağlandı. "Anne babanın ağlamasına inanmıyorum" diyen Ümitcan Uygun'un sözleri acılı anne ve babayı çileden çıkardı.

SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Canlı yayında konuşan Uygun, "Özür dileyerek konuşuyorum suçlamaların hiçbirini kabul etmiyorum Selin ağzıma silah soktu diyen hanımefendi pandemi döneminde benim kız arkadaşımı arayıp benim evimde kalan insan ben cenazesini kendi elimle götürdüm" ifadelerini kullandı.

Bu sözlerin üzerine canlı yayında sinir krizi geçiren acılı baba "Böyle insanları gezdirmeyin, bugün benim çocuğum... Allah seni bildiği gibi yapsın. Şu çocuğun haline bak, sen insan olsan" dedi.

CUMHURBAŞKANI'NA SESLENDİLER

Cumhurbaşkanı'na seslenen acılı baba Mehmet Esen devletten yardım istedi. "Ben de kimseden korkmuyorum" diye feryat eden anne Esen "Benimde Allah'ım var, devletim var, Cumhurbaşkan'ım var" diye isyan etti.

KIYAFETİ AÇIK DİYE AĞZINA SİLAH SOKMUŞ

Yayına katılan Aleyna Çakır'ın arkadaşı Selin Ersoy üstündeki kıyafeti açık buldu diye Ümitcan'ın Aleyna Çakır'ın ağızına silah soktuğunu söyledi. O sırada çırpınan Aleyna'yı gören arkadaşı polisi arıyorum diye tehdit edince kaçıp gitmiş. Bunları duyan Aleyna Çakır'ın annesi kendini tutamayarak ağlamaya başladı.