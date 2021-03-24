Aleyna Çakır davasında aileden yeni hamle: Yeni rapor çıkarılsın, tanıklar dinlensin, keşif tekrarlansın
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Aleyna Çakır davasında aileden yeni hamle: Yeni rapor çıkarılsın, tanıklar dinlensin, keşif tekrarlansın

24.03.2021 10:16 | Son Güncelleme: 24.03.2021 10:40

Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen'in Ankara'da evinde ölü bulunmasına ilişkin soruşturmada, Esen ailesi olaya ilişkin "elektronik delil toplama sürecinin usule uygun yapılmadığı" iddiasıyla savcılığa başvurdu. Dilekçede genç kıza şiddet uyguladığı öğrenilen sevgilisi Ümitcan Uygun'un Çakır'ı öldürdüğünü iddia eden arkadaşının tanık olarak dinlenmesi ve yeniden keşif yapılması talebi yer aldı.

Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen, geçen yıl 3 Haziran'da Keçiören'deki evinde boynunda iple ölü bulunmuştu. Sevgilisi olduğu belirtilen Ümitcan Uygun'un, daha önce Sema Esen'e şiddet uyguladığı anlara ait görüntüler ise ölümünden kısa süre sonra sosyal medyada yer almıştı.

DOKU VE SPERM ÖRNEKLERİ UYGUN'UNKİLERLE EŞLEŞTİ

Bunun üzerine Esen'in ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Ümitcan Uygun, polis ekiplerince gözaltına alınıp, ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı. Günlerce televizyon programına katılan Sema Esen'in ailesi, kızlarının ölümünden Ümitcan Uygun'u sorumlu tutmuştu. Soruşturma kapsamında Ankara Adli Tıp Kurumu'nca düzenlenen raporda Sema Esen'in tırnaklarında doku ve vajinal frotisinde sperm bulunmuştu. Soruşturmayı yürüten savcılık, Esen'in ölümüyle ilgili iddialar üzerine dosyayı, ayrıntılı rapor hazırlaması için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na göndermişti. Hazırlanan raporda Sema Esen'de tespit edilen doku ve sperm örneğinin aynı kişiye ait olduğu belirtilmişti.

UYUŞTURUCU DAVASINDAN TUTUKLANDI

Yaklaşık 2 ay önce iki kadınla uyuşturucu kullanırken görüntülerinin sosyal medyada yer alması ardından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınıp tutuklanan Ümitcan Uygun'dan, cezaevine sevk edilmeden önce DNA örneği alınmıştı.

TÜM VERİLERİ İÇERECEK YENİ BİR ADLİ İMAJ ALMA TALEP EDİLDİ

Esen ailesi davayla ilgili yeni bir başvuru yaptı. Başvuruda; şüpheli Ümitcan Uygun ile Çakır'ın sık kullandığı Instagram ve TikTok benzeri uygulama verilerinin, hazırlanan "Mobil Cihaz İmaj Alma ve İnceleme Raporu"nda yer almadığı belirtildi. "Fiziksel" yerine "mantıksal" imaj alma metodunun uygulanması nedeniyle geçmişe yönelik mevcut ya da silinmiş bir çok verinin rapora yansıtılamadığına yer verildi. Dilekçede, Ceza Muhakemeleri Kanunu'na (CMK) uygun bir şekilde, olayla ilgili maddi hakikati ortaya çıkarmak için tüm verileri içerecek bir adli imaj alma uygulaması yapılması gerektiği vurgulandı.

YENİ TANIĞIN DİNLENMESİ VE KEŞİF YAPILMASI İSTENDİ

Dilekçede olayın şüphelisi olarak gösterilen ve arkadaşı olduğunu söylediği Uygun'un Çakır'ı öldürdüğünü iddia eden E. Ç.'nin de bilgisine başvurulması, olay yerinde yeni bir keşif yapılması da talep edildi.

Aleyna Çakır davasında aileden yeni hamle: Yeni rapor çıkarılsın, tanıklar dinlensin, keşif tekrarlansın
Gündem Editörü - Gözde Nur Bayar
Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü
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