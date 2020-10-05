Alexandra Arzat kimdir? Alexandra Arzat kaç yaşında, nereli?
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Alexandra Arzat kimdir? Alexandra Arzat kaç yaşında, nereli?

05.10.2020 12:24 | Son Güncelleme: 05.10.2020 12:29
Alexandra Arzat kimdir? Alexandra Arzat kaç yaşında, nereli?

Alex olarak Cüneyt Özdemir'in canlı yayınları ile adını duyuran Alexandra Arzat kim araşıtırılıyor. Arzat, CNN Turk 5N1K'da editör ve muhabir olarak çalışmalarına devam ediyor. Peki, Alexandra Arzat sevgilisi kim?

Alexandra Arzat, CNN Turk'de görev yapıyor. Youtube'da gazeteci Cüneyt Özdemir'in canlı yayınlarında adı sıkça geçen Alex kim? Genç muhabir, İstanbul Üniversitesi'nde eğitim gördü. Alexandra Arzat sevilisi Başak Putut kaç yaşında?

ALEXANDRA ARZAT KİMDİR?

Arzat, 24 yaşında ve İstanbul'da dünyaya geldi. Sahakyan Nunyan Ermeni Lisesi'de okudu. İstanbul Üniversitesi Edabiyat Fakültesi'nde İngiliz Dili ve Edabiyatı Bölümü'nden 2018 yılında mezun oldu. CNN Turk 5N1K'da muhabir olarak çalışan genç yetenek Arzat, aynı zamanda Cüneyt Özdemir'in kurduğu Dipnot'ta da görev alıyor. Gazeteci Özdemir'in gündeme dair Youtube üzerinden yaptığı canlı yayınlarda araştırmaları ile adından söz ettiriyor.

Alexandra Arzat kimdir? Alexandra Arzat kaç yaşında, nereli?

Alexandra Arzat, bir süredir birlikte olduğu Ekşi Sözlük CEO'su Başak Purut ile evlilik kararı aldı ve gelişmeyi de sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Alexandra Arzat kimdir? Alexandra Arzat kaç yaşında, nereli?
Alexandra Arzat ve Başak Purut

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