Alevler Santrale yaklaştı
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Alevler Santrale yaklaştı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Alevler Santrale yaklaştı Milas yangınında Çökertme istikametinden gelen alevler Ören'deki Kemerköy Termik Santraline yaklaştı.

Alevler Santrale yaklaştı

MUĞLA - Milas yangınında Çökertme istikametinden gelen alevler Ören'deki Kemerköy Termik Santraline yaklaştı.

Milas Beyciler mahallesinde başlayan ve Bodrum'a sirayet eden orman yangını Mazı, Çökertme ardından Milas Ören'deki Türk evleri sonrası Kemerköy Termik Santrali'ne yakın bir yerde seyrediyor.

Rüzgarın da şiddeti ile büyüyen orman yangını Ören bölgesini duman altında bıraktı. Yüzlerce metre yükseğe ulaşan dumanlar Kemerköy Termik Santrali doğru ilerlemesi tedirginliğe neden oldu.

Alevler Santrale yaklaştı
Alevler Santrale yaklaştı
Alevler Santrale yaklaştı
Alevler Santrale yaklaştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali Gözeten

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