Alevler kümeslerdeki hayvanları vurdu, yürek sızlatan görüntüler ortaya çıktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Alevler kümeslerdeki hayvanları vurdu, yürek sızlatan görüntüler ortaya çıktı

Alevler kümeslerdeki hayvanları vurdu, yürek sızlatan görüntüler ortaya çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir arazide çıkan yangında çok sayıda tavşan, tavuk, ördek ve bıldırcın telef oldu.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir arazide çıkan yangında çok sayıda tavşan, tavuk, ördek ve bıldırcın telef oldu. Saman ve diğer hayvan yemlerinin zarar görerek kullanılamaz hale geldiği yangında 20 dolayında keçi ve koyun ise kaçarak kurtuldu. Yanan hayvanların ise yanan alanın bitişiğindeki sitede görev yapan Ali Doğan'ın arazinin kenarına yaptığı kümes ve ağıllarda yaşadığı bildirildi.

Yangın, Çolaklı ve Gündoğdu Turizm Bölgesi sınırında Yavrudoğan Mahallesi'nde buğday hasadı yapılmış arazide başladı. Rüzgarın etkisiyle aniden büyüyen ve anızdan tarlanın kıyısında bulunan ağıl ve kümeslere ulaşan yangın, kapısı kapalı kümeslerde bulunan 60 adet tavşan, 40 adet çeşitli cinste tavuk, 4 bıldırcın ve 2 ördeğin kaçamayarak yanıp telef olmasına neden oldu.

Kapısı açık ağılda bulunan 20 dolayında keçi ve koyun alevlerin yaklaşmasıyla birlikte korku içerisinde kaçışarak canlarını kurtarırken, yine kümesin birisindeki tavuklar kapının açık olması sayesinde kaçarak yanmaktan kurtuldu. Kümesten kaçan tavuklar, yangının söndürülmesinin ardından yeniden yuvalarına yavrularının başına döndü.

Yangına Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat Birimine bağlı çok sayıda itfaiye, Orman İşletmesi arazözleri müdahalede bulunurken Akdeniz Elektrik ve jandarma gerekli önlemleri aldı.

Yavru tavşanı avuçlarına alıp öptü

Yangın sırasında ilk kümeste bulunan tavşanlar, toprak altına saklanmaya çalışsa da yanmaktan kurtulamadı. Birkaç kilometre çevreye ağır ve yanık et kokusu yayılırken, alevleri gören vatandaşlar yardıma koştu.

Tavşanları bakıp besleyen Ali Doğan'ın oğlu Dursun Doğan, tavşanları saklandıkları yerden çıkardı. Anaç tavşanların tamamen yandığı, yeni doğmuş tüyleri bile oluşmamış yavru tavşanlardan bir tanesinin ise yaşadığı görüldü. Bir elin parmağı büyüklüğündeki yavru tavşanı avuçlarının içine alan Doğan'ın tavşanı öperken gözlerinin dolduğu gözlendi. Yangın sırasında kaçan keçi ve koyunlar ise yangının söndürülmesinin ardından sahipleri tarafından kaçtıkları yerden toplanıp geri getirildi.

Devlet arazisinde izinsiz ekim ve hasat

Araziyi eken vatandaş ve mahalle sakinleri, yangının yüksek gerilim hattından kıvılcım düşmesi sonucunda meydana geldiğini iddia ederken Akdeniz Elektrik Manavgat Arıza Koordinatörü Fatih Üney, yangının çıktığı arazinin şahısların tapulu arazisi olmadığına dikkat çekti. Üney "Vatandaş devletin arazisini izinsiz ekip dikmiş. Yangınlarda çoğunlukla yüksek gerilim suçlanıyor. Buradaki yüksek gerilim direğinin bulunduğu yer kamulaştırılmış ve parası tarafımızdan ödenmiştir. Bu direğin 50 metrekare etrafının ekilip dikilmesi yasaktır. Dikkat ederseniz bu direklerin 50 metrekare çevresi çakıllı toprak olur. Herhangi bir kıvılcım veya benzeri bir durumda ateş toprağa düşeceği için bir zarar vermeyecektir. Ama gördüğünüz gibi vatandaş kamulaştırılmış direğin altını bile ekmektedir. Direklerin çevresini ekmeyelim" dedi. - ANTALYA

Alevler kümeslerdeki hayvanları vurdu, yürek sızlatan görüntüler ortaya çıktı
Alevler kümeslerdeki hayvanları vurdu, yürek sızlatan görüntüler ortaya çıktı
Alevler kümeslerdeki hayvanları vurdu, yürek sızlatan görüntüler ortaya çıktı
Alevler kümeslerdeki hayvanları vurdu, yürek sızlatan görüntüler ortaya çıktı
Alevler kümeslerdeki hayvanları vurdu, yürek sızlatan görüntüler ortaya çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Yürek sızlatan olay! Anneleri evi terk etti, 4 çocuğu açlıktan baygın halde bulundu
Yürek sızlatan olay! Anneleri evi terk etti, 4 çocuğu açlıktan baygın halde bulundu
Kabus günleri akla geldi! Hatay'ın iki ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale sürüyor
Kabus günleri akla geldi! Hatay'ın iki ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale sürüyor
Son dakika haberi: Eğlence kulübünde laf atma kavgası dışarıya taştı: 1 ölü
Son dakika haberi: Eğlence kulübünde laf atma kavgası dışarıya taştı: 1 ölü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Mustafa Şentop Mustafa Varank İbrahim Aydemir Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Gülşen Demet Akalın Deniz Akkaya Zeynep Bastık
Spor Mesut Özil Arda Turan Burak Elmas Şaban Yılmaz Ahmet Ağaoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Alevler kümeslerdeki hayvanları vurdu, yürek sızlatan görüntüler ortaya çıktı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.7.2021 13:07:25. #1.15#

title