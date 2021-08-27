Alevler apartmanlara sıçramadan kontrol altına alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Alevler apartmanlara sıçramadan kontrol altına alındı

Alevler apartmanlara sıçramadan kontrol altına alındı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Malatya'da iki apartmanın arasında bulunan çardak alev alev yandı, o anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Malatya'da iki apartmanın arasında bulunan çardak alev alev yandı, o anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Alevler apartmanlara sıçramadan itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre yangın, saat 18.00 sıralarında Battalgazi ilçesi, Başharık Mahallesi Deva Sokak'ta meydana geldi. Sokak üzerinde bulunan iki apartman arasındaki çardak bilinmeyen bir sebeple alev alev yanmaya başladı. Yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangın, apartmanların dış cephelerine sıçramadan itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında çardak kullanılmaz hale gelirken, iki apartmanın dış cephelerinde maddi hasar ve bir iş yerinin iki kliması kullanılmaz hale geldi.

"Büyük bir faciadan dönüldü"

Alevlerin apartmanlara sıçramamasıyla faciadan dönüldüğünü dile getiren Osman Aslan, "Binaların arasındaki çardak yanmış. Kasten mi yaktılar, elektrik kontağından çıktı mı bilmiyoruz. Binanın tamamı yanabilirdi, iki blok bina yanında iş yeri filan var. LPGL'li araçlar çok yakındaydı, büyük bir faciadan dönüldü. Çok şükür" dedi.

Polis ekipleri yangının çıkış nedeninin bulunması için çalışma başlattı. - MALATYA

Alevler apartmanlara sıçramadan kontrol altına alındı
Alevler apartmanlara sıçramadan kontrol altına alındı
Alevler apartmanlara sıçramadan kontrol altına alındı
Alevler apartmanlara sıçramadan kontrol altına alındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Henüz hayatının baharındaydı! 17 yaşındaki genç yanan araçta can verdi
Henüz hayatının baharındaydı! 17 yaşındaki genç yanan araçta can verdi
Park halindeki yolcu otobüsünün freni boşalınca 600 metre sonra binaya çarparak durabildi
Park halindeki yolcu otobüsünün freni boşalınca 600 metre sonra binaya çarparak durabildi
İstanbul'da korku dolu anlar: Yanan aracı binip uzaklaştırmaya çalıştı, diğerleri okeye devam etti
İstanbul'da korku dolu anlar: Yanan aracı binip uzaklaştırmaya çalıştı, diğerleri okeye devam etti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Nuri Süleyman Soylu Jens Stoltenberg Mehmet Nuri Ersoy Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Aleyna Tilki Demet Akalın Merve Boluğur Mahsun Kırmızıgül
Spor Cristiano Mesut Özil Arda Güler Fatih Terim Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Alevler apartmanlara sıçramadan kontrol altına alındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.8.2021 19:55:46. #1.14#

title