Alevler ahşap binayı küle çevirdi

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde çıkan yangında ahşap bina küle döndü.

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde çıkan yangında ahşap bina küle döndü.

Yangın, Başaran Mahallesi 7'nci sokakta sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yaşar Özdemir'e ait eski ahşap binada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Binanın ahşap olması nedeniyle alevler kısa sürede hızla tüm binayı sardı. Alevleri gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangında ölen yada yaralanın olmaması teselli kaynağı olurken, bina kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı