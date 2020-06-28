Alevler 750 adet saman balyasını kül etti Antalya'nın Korkuteli ilçesinde bir ahırın yan tarafında bulunan saman balyalarının tutuşması sonucu çıkan yangında,750 adet saman balyası kullanılamaz hale geldi.

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde bir ahırın yan tarafında bulunan saman balyalarının tutuşması sonucu çıkan yangında,750 adet saman balyası kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Korkuteli'ne bağlı Büyükköy mahallesinde Bayram Süner'e ait saman balyaları henüz bilinmeyen bir nedenle akşam saatlerinde tutuştu. Dumanları gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekibinin, zamanında müdahalesiyle yangın diğer balya yığınlarına sıçramadan kontrol altına alındı. İtfaiyenin soğutma çalışmaları sırasında vatandaşlar da diğer sağlam saman balyalarını güvenli yerlere çekerek yangından kurtarmaya çalıştı. Yangın, yaklaşık 1,5 saat süren çalışmanın ardından tamamen söndürüldü.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - ANTALYA

Kaynak: İHA