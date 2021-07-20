Alev Aydın kimdir? Alev Aydın Türk mü? Alev Aydın ile Halsey evli mi?

Dünyaca ünlü yıldız Halsey ile birlikte olan Alev Aydın, gündemin merak edilen konuları arasında yer almaya devam ediyor. Halsey'nin "Biliyorsunuz aslında bir film çekimi olacaktı. Ancak biliyorsunuz, sonra aşık olduk." sözleriyle aşkını belirtti başarılı isim Alev Aydın kimdir? Alev Aydın Türk mü? Alev Aydın ile Halsey evli mi?

Alev Aydın kimdir? sorusunun yanıtı Halsey'nin doğum fotoğraflarının ardından en çok araştırılan konular arasında yer aldı. Peki, başarılı isim Alev Aydın Türk mü? Alev Aydın ile Halsey evli mi?

ALEV AYDIN KİMDİR?

Senarist Alev Aydın, Small Shots, Controller and HipMen: Los Angeles filmlerinin senaristi olarak biliniyor.

Halsey ile 2019 yılından bu yana birlikte olduğu belirtilen Aydın, çocukluk döneminde Suudi Arabistan, New York ve Antalyada bulunduğunu Instagram gönderilerinde paylaşmıştı.

Hayatını Amerika'da sürdürüren ünlü senarist, Cruel Hearts, Lonely Boy, Mother Hen gibi filmlere de imzasını atmıştı. Senarist kimliğinin yanı sıra şarkı sözü yazarı, oyuncu, yapımcı ve yönetmendir. Aydın, aynı zamanda kendi prodüksiyon şirketini kurmuştur.

19 Temmuz 2021 yılında, Halsey ile çocukları dünyaya gelmiştir.

HALSEY KİMDİR?

Ashley Nicolette Frangipane 29 Eylül 1994, Edison, New Jersey'de dünyaya geldi. Sahne adı olarak hem doğup büyüdüğü yer olan eyaletinde ismini hem de isminin anagramı olan Halsey'i kullanır. Şarkı yazmaya 17 yaşında başlamıştır. 2014'te Astralwerks adlı müzik şirketi ile bir anlaşma imzalayıp ilk EP'si olan Room 93'ü çıkardı. İlk albümü olan Badlands'da Room 93'ü takip ederek 2015 yılında piyasaya sürüldü.

Halsey, New Jersey'de Ashley Frangipane adıyla doğmuş ve yetişmiştir. Anne tarafından İtalyan, Macar, İrlandalı ve baba tarafından Afrika-Amerika kökenlidir. 14 yaşında akustik gitara geçmeden keman, viyola ve viyolonsel çaldı.

Halsey 16 veya 17 yaş civarlarında ona bipolar bozukluk teşhisi konulduğunu belirtmiştir. 18 yaşında, mâli sıkıntılarla karşılaştı ve müzik, kirasını ödemek için bir yol oldu. Çeşitli sahne isimleri altında farklı şehirlerde çok sayıda akustik gösteriler yaptı. En sonunda lakabı olarak Halsey'yi seçti, bunun sebebi isminin (Ashley) anagramı ve Brooklyn'de gençliğinde çok vakit geçirdiği bir caddenin isminin olmasıydı.