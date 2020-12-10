Alev Alev yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Alev Alev 7. Bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Alev Alev yeni bölüm kısa süre önce ekrana geldi. Ay Yapım imzalı, yönetmeliğini Ahmet Katıksız'ın yaptığı, Burcu Görgün Toptaş tarafından senaryosu kaleme alınan Alev Alev son bölüm izle! Son bölümün ardından seyirci, Alev Alev 7. bölüm fragmanını araştırıyor. Heyecan yaratan konusu ve oyuncuları ile salı akşamları izleyicinin beğenisine sunulan Alev Alev yeni bölüm fragmanı ve daha fazlası haberimizde...

ALEV ALEV 5. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Alev Alev 5. Bölümünde; Çelebi'ye savaş açan Cemre sesini daha fazla insana duyurabilmek için çabalamaktadır. Ozan mücadelesinde Cemre'yi her zamanki gibi yalnız bırakmazken, Cemre'nin bir destekçisi daha vardır. Rüya kuzeni Cemre ile arasını düzeltebilmek için her şeyi yapmaya niyetlidir. Çelebi karısının cüreti karşısında tüm silahlarını çekerken, Cemre'yi adeta nefessiz bırakacak hamleler yapar. Çiçek'in İskender'e attığı tokadın peşinden giden Bülent, Tomris'i günden güne daha fazla köşeye sıkıştırır. İskender ve Ömer arasında ise adeta bir savaş patlak vermek üzeredir.

ALEV ALEV 7. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Alev Alev 7. yeni bölüm fragmanı son bölümün ardından yayımlandı. Peki, 7. bölümde neler olacak?

ALEV ALEV YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE