Alev Alev yeni bölüm fragmanı izle! Alev Alev son bölüm özeti! Alev Alev oyuncuları!
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Alev Alev yeni bölüm fragmanı izle! Alev Alev son bölüm özeti! Alev Alev oyuncuları!

27.11.2020 00:35 | Son Güncelleme: 27.11.2020 00:39
Alev Alev yeni bölüm fragmanı izle! Alev Alev son bölüm özeti! Alev Alev oyuncuları!

Türk yapımı aksiyon ve dram türündeki televizyon dizisi. Fransız yapımı Le Bazar de la Charité dizisinden uyarlanmıştır. Peki, Alev Alev yeni bölüm fragmanı izle! Alev Alev son bölüm özeti! Alev Alev oyuncuları!

Ay Yapım imzalı, yönetmeliğini Ahmet Katıksız'ın yaptığı, Burcu Görgün Toptaş tarafından senaryosu kaleme alınan Alev Alev yeni bölüm fragmanı izle! Alev Alev son bölüm özeti! Alev Alev oyuncuları!

ALEV ALEV SON BÖLÜM ÖZETİ

Korkunç sarnıç yangını sonrası her şey alt üst olmuştur. Kızı Güneş'e çizdiği resimle mesaj bırakan Cemre, Çelebi hayatta olduğunu öğrenmeden, kızını alıp kaçabilme planı yapmaktadır. Rüya'nın, "Bir katille asla evlenmem!" sözleri ile gururu kırılan İskender, Rüya'yı ve babası Kenan'ı bitirecek planın düğmesine basar. Gözlerini yeni bir evde, yeni bir kimlikle açan Çiçek, Tomris'ten "Kızımın yerine geç! Şimal Ol!" teklifini duyar ama asla bu oyuna girmeyeceğini söyleyerek teklifi şiddetle reddeder. Sarnıç yangınının alevleri ile kül olan hayatlarının nereye savrulacağını kimse bilmemektedir.

ALEV ALEV OYUNCULARI

Demet Evgar

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ALEV ALEV YENİ BÖLÜM FRAGMAN İZLE!

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