Alev Alev yeni bölüm canlı yayın HD izle! Alev Alev 25. bölüm full izle! Alev Alev 26. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

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ALEV ALEV YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Alev Alev 25. Bölüm 2. Fragmanı yayında! Rüya ile Ömer'in aşklarının en özel anını yaşadıkları tanıtımda sevilen çiftin düğünü büyük bir heyecanla bekleniyor. Ozan'ın tehlike altında olmasını istemeyen Cemre'nin yaşadığı korku ikili arasında gerilimin yükselmesine sebep olurken, Hülya'nın dikkat çeken sözleri akıllara "Çelebi yaşıyor mu?" sorusunu getiriyor.

ALEV ALEV SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Alev Alev 24. Bölümünde; İşlediği tüm suçları İskender'e yüklemeye çalışan Çelebi'nin önüne sürpriz engeller çıkarken, hapisten çıkma umutları da tükenir. Rüya, Çiçek'e küsmüş olmasına rağmen başını beladan kurtarmak için kolları sıvarken Çiçek, İskender'i Bülent cinayetinden kurtarmak için, hayatını alt üst edecek riskli bir karar verir. Rüya'nın İzmir'e gitme kararı sonrası, Ömer Rüya'yı kaybetme korkusunu ilk kez bu kadar derinden yaşar ve onu kaybetmemek için gözünü karartır. Umudunu yitirmiş Çelebi, Cemre ve Ozan için kötü bir son hazırlarken, kendisinin de son durağa geldiğini anlamıştır.

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