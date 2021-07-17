Alev alev yanan otomobil küle döndü
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Alev alev yanan otomobil küle döndü

Alev alev yanan otomobil küle döndü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Burdur'da seyir halindeki otomobil bir anda alev aldı.

Burdur'da seyir halindeki otomobil bir anda alev aldı. Alevlerin büyümesi ile küle dönen otomobil kullanılamaz hale geldi.

Burdur - Antalya Karayolu Kayış Köyü yakınlarında, Antalya istikametine gitmekte olan Mikail Kahraman, aracından dumanlar yükselmeye başlayınca otomobili yol kenarına çekerek itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Bilinmeyen bir nedenle bir anda yanmaya başlayan 16 AIU 988 plakalı otomobile Burdur Belediyesi itfaiye ekipleri anında müdahale ederken yangın hızla bir anda büyüdü. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kısa sürede söndürülürken otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi. - BURDUR

Alev alev yanan otomobil küle döndü
Alev alev yanan otomobil küle döndü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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