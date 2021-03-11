Alev Alev nerede çekiliyor? Alev Alev hangi ilde, ilçede, semtte çekiliyor? Dizi çekimleri nerede yapılıyor?

Ekranların sevilen dizisi Alev Alev'in nerede çekildiği merak konusu oldu. Peki Alev Alev dizisi nerede çekiliyor? Alev Alev hangi ülkede, hangi ilde, hangi ilçede çekiliyor? Alev Alev dizisi yeni bölümü ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Tüm cevaplar haberimizde.