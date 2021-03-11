Alev Alev nerede çekiliyor? Alev Alev hangi ilde, ilçede, semtte çekiliyor? Dizi çekimleri nerede yapılıyor?
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Alev Alev nerede çekiliyor? Alev Alev hangi ilde, ilçede, semtte çekiliyor? Dizi çekimleri nerede yapılıyor?

11.03.2021 20:26 | Son Güncelleme: 11.03.2021 20:30
Alev Alev nerede çekiliyor? Alev Alev hangi ilde, ilçede, semtte çekiliyor? Dizi çekimleri nerede yapılıyor?

Ekranların sevilen dizisi Alev Alev'in nerede çekildiği merak konusu oldu. Peki Alev Alev dizisi nerede çekiliyor? Alev Alev hangi ülkede, hangi ilde, hangi ilçede çekiliyor? Alev Alev dizisi yeni bölümü ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Tüm cevaplar haberimizde.

Show TV'nin sevilen dizisi Alev Alev'in nerede çekim yaptığı merak edildi. Peki, Alev Alev nerede çekiliyor? Hangi il, ilçe ve mahallede çekimler yapılıyor? Alev Alev nerede çekiliyor?

ALEV ALEV NEREDE ÇEKİLİYOR?

Alev Alev dizisi İstanbul'da çekilmektedir. Dizinin çoğu sahnesinin çekimleri İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde yapılmaktadır. Dizinin tanıtım çekimleri ise İstanbul Şile'de gerçekleştirilmiştir.

Dizinin bazı sahnelerinin çekimleri Fatih Yedikule mahallesinde ve Ağlayankaya plajında gerçekleşmektedir.

Alev Alev nerede çekiliyor? Alev Alev hangi ilde, ilçede, semtte çekiliyor? Dizi çekimleri nerede yapılıyor?

ALEV ALEV HANGİ KANALDA, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Alev Alev her hafta Perşembe günü saat 20:00 'da Show TV ekranlarında yayınlanıyor.

ALEV ALEV OYUNCULARI KİMLER?

Demet Evgar

Hazar Ergüçlü

Dilan Çiçek Deniz

Cihangir Ceyhan

Berkay Ateş

Buse Naz Akay

Cem Bender

Berker Güven

Tayfun Erarslan

Zuhal Olcay

Yiğit Sertdemir

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