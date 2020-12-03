Alev Alev ne zaman, saat kaçta? Hangi gün, hangi kanalda? Alev Alev 5. yeni bölüm fragmanı izle!

Oldukça dikkat çeken bir hikayeye ve başarılı bir oyuncu kadrosuna sahip Alev Alev dizisi, sosyal medayda oldukça dikkat çekti. Peki, Alev Alev ne zaman saat kaçta? Alev Alev yeni bölüm fragmanı izle!

Oldukça dikkat çeken bir hikayeye ve başarılı bir oyuncu kadrosuna sahip Alev Alev dizisi, sosyal medayda oldukça dikkat çekti. Peki, Alev Alev ne zaman, saat kaçta? Hangi gün, hangi kanalda? Alev Alev yeni bölüm fragmanı izle! Oyuncuları kimler? Konusu nedir? İşte detaylar haberimizde...

ALEV ALEV KONUSU NEDİR?

Kadın, aile içi şiddet, adalet, güzellik gibi her an konuşulan gündelik hayatın içindeki temaları kendine özgü diliyle ele alacak dizi, bir yangın sonucunda hayatları tahmin etmedikleri yönlere savrulan üç kadının hikayesini ekranlara taşıyor.

Cemre, aşkla evlendiği kocasının psikolojik ve fiziksel şiddetinden muzdaripken küçük kızıyla birlikte bu yaşamdan kurtulmaya çalışır.

Rüya, varlıklı yaşantısında hayatın acı gerçekleri ile hiç karşılaşmamıştır ve kendi güvenlikli dünyasında yaşar. Çiçek'in ise tek arzusu evlenip mutlu bir yuva kurmaktır ve bunu hayatının merkezine alır. Ancak bu üç kadının yaşamı yaşanan bir yangın ile sonsuza kadar değişecektir. Cemre, Rüya ve Çiçek hayatlarının sıfır noktasına gelerek oldukça zorlu bir mücadele içinde kendilerini bulacaklardır.Alev Alev ne zaman, saat kaçta? Hangi gün, hangi kanalda? Alev Alev yeni bölüm fragmanı izle!

ALEV ALEV NE ZAMAN, SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Alev Alev bu akşam saat 20.00'de ekranlarda olacaktır.

ALEV ALEV HANGİ GÜN, HANGİ KANALDA?

Alev Alev bu akşam saat 20.00'de Sow TV'de ekranlarda olacaktır.

ALEV ALEV SON (4) BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ozan sayesinde Çelebi'ye yakalanmaktan kurtulan Cemre, kızı Güneş'ten ayrılmak zorunda kaldı.

Ömer ise kendini çok büyük bir kumpasın içinde buldu ve sarnıcı kundaklama şüphesiyle gözaltına alındı. Rüya, Ömer'i ağır suçlamalardan kurtarmaya çalışırken onu hem Ömer hem de babası Kenan durdurmak istedi. Ancak Rüya, Ömer'in avukatı olmaktan vazgeçmedi.

Cemre'yi Ozan'ın evinde bulan Çelebi, onu vermesi zor bir kararla başbaşa bıraktı; Cemre, ya hapse girecek ya da eve dönecekti! Çiçek ise Atlas'ın, onun annesi olmadığını bildiğini öğrendi. Hem Atlas'ın yardıma muhtaç hali hem Tomris'in anlattıkları, bunların üstüne Bülent'in evdeki varlığı Çiçek'i giderek zorladı. Atlas'a rağmen Çiçek, Bülent ile aynı evde kalamayacağını Tomris'e söyledi.

Tomris'in tek çaresi, Bülent'i göndermek olunca harekete geçti ama sunduğu büyük teklife rağmen Bülent, gitmeyi kabul etmedi. Rüya, Ömer'in yangından kurtardığı bir tanığın ifade vermesini sağlayınca gözler Kayabeylilere çevrildi.

Böylelikle serbest kalan Ömer, kendisine iftira atan kişinin Selim olduğunu anlayınca hesap sormak için onun karşısına çıktı ve ifadeyi İskender'in verdirdiğini öğrendi.

Cemre'nin kararının öğrenildiği final anları ise seyircileri ekran başına kilitledi. Çelebi, Cemre'nin eve döneceğini zannederken Cemre, Çelebi'ye karşı vereceği mücadeleyi resmen başlattı.

Basına açıklama yaparak Çelebi'nin onu zehirlediğini, psikolojik ve fiziksel şiddet uyguladığını herkese söyledi. Cemre'nin açıklama yaptığı anlar soluksuz izlenirken Cemre'nin mücadelesinde neler yaşanacağı şimdiden büyük merak konusu oldu.

Yönetmenliğini Ahmet Katıksız'ın üstlendiği, senaryosunu Burcu Görgün'ün yazdığı dizinin kadrosunda başarılı oyuncular Demet Evgar, Hazar Ergüçlü, Dilan Çiçek Deniz, Cem Bender, Berkay Ateş, Cihangir Ceyhan, Berker Güven, Toprak Can Adıgüzel ile usta oyuncu Zuhal Olcay buluşuyor.

ALEV ALEV YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Alev Alev 5. Bölüm 2. Fragmanı yayında! Cemre'nin Güneş'i görmek istediği tanıtımda Kenan, Ömer ile görüştüğü için Rüya'ya sert tepki gösteriyor. İskender, "Ben istersem ölürsün, ben istersem özgürsün!" sözleriyle Ömer'i açıkça tehdit ederken, Ömer'in bu anlarda verdiği tepki dikkat çekiyor.

ALEV ALEV OYUNCULARI KİMLER?

Oyuncuları arasında Dilan Çiçek Deniz, Hazar Ergüçlü, Demet Evgar, Zuhal Olcay, Cihangir Ceyhan gibi isimlerin yer aldığı Alev Alev'in konusu yoğun ilgi görüyor.