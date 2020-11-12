Alev Alev ne zaman saat kaçta? Alev Alev yeni bölüm fragmanı izle!

Oldukça dikkat çeken bir hikayeye ve başarılı bir oyuncu kadrosuna sahip Alev Alev dizisi, sosyal medayda oldukça dikkat çekti. Peki, Alev Alev ne zaman saat kaçta? Alev Alev yeni bölüm fragmanı izle!

ALEV ALEV DİZİSİ 1. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Cemre, aşkla evlendiği kocasının psikolojik ve fiziksel şiddetinden muzdaripken küçük kızıyla birlikte bu yaşamdan kurtulmaya çalışır. Rüya, varlıklı yaşantısında hayatın acı gerçekleri ile hiç karşılaşmamıştır ve kendi güvenlikli dünyasında yaşar. Çiçek'in ise tek arzusu evlenip mutlu bir yuva kurmaktır ve bunu hayatının merkezine alır. Ancak bu üç kadının yaşamı yaşanan bir yangın ile sonsuza kadar değişecektir. Cemre, Rüya ve Çiçek hayatlarının sıfır noktasına gelerek oldukça zorlu bir mücadele içinde kendilerini bulacaklardır.

ALEV ALEV DİZİSİNDE YENİ BÖLÜMDE 2. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Rüya'nın yangın sonrası büyük üzüntü yaşadığı tanıtımda Çelebi, Cemre'nin yaşadığını ve ona yardım eden birinin olduğunu söyleyerek gerilimi arttırıyor. Rüya, Çiçek'in ölümünden sorumlu olduğunu düşündüğü İskender'e hesap sorarken, Tomris'in Çiçek'e "Kızımın yerine geç!" demesi izleyenleri şoke ediyor. Çiçek'i gören Ali'nin vereceği tepki ise büyük merak konusu oluyor.

Alev Alev dizisi 2. bölüm fragmanı izlemek için BURAYA tıklayın.

ALEV ALEV GENEL HİKAYESİ NASILDIR?

Farklı dünyalardan gelen üç kadının hayatları bir yangınla birbirine bağlanır. Kocasından şiddet gören Cemre (Demet Evgar) kızıyla birlikte kurtulmaya çalışırken Rüya (Dilan Çiçek Deniz) hayatın gerçekleriyle tanışır. Çiçek (Hazar Ergüçlü) ise kendini bulmalı ve kendi için bir şeyler yapmalıdır.