Alev Alev'in Ömer'i Cihangir Ceyhan'ın eski mesleği herkesi şaşırttı!

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Şu sıralar 'Alev Alev' dizisinde canlandırdığı Ömer karakteriyle adından söz ettiren Cihangir Ceyhan'ın oyunculuğa başlamadan önce hangi işlerle uğraştığı ortaya çıktı. İşte Ceyhan'ın şaşırtan kariyeri...

'Sıfır Bir', 'Çukur ve 'Alev Alev' gibi dizilerde rol alarak hayran kitlesini genişleten Cihangir Ceyhan'ın yaşamı merak konusu olmuştu.

Snob Magazin'in haberine göre; 31 yaşındaki Cihangir Ceyhan'ın oyunculuğa başlamadan önce garsonluk ve düğün fotoğrafçılığı yaptığı ortaya çıktı. Ceyhan, reklam klipleri bile çekmiş.





Kaynak: Snob Magazin