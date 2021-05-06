Alev Alev bitiyor mu? Alev Alev final mi yapacak?

Show TV'nin sevilen dizisi Alev Alev 26. bölümü ile ekrana geldi. İzleyiciler yeni bölümü heyecana takip ederken Alev Alev final mi yapacak ve Alev Alev bitiyor mu gibi konular araştırıldı. Peki, Alev Alev bitiyor mu?