Alev Alev bitiyor mu? Alev Alev final mi yapacak?
Show TV'nin sevilen dizisi Alev Alev 26. bölümü ile ekrana geldi. İzleyiciler yeni bölümü heyecana takip ederken Alev Alev final mi yapacak ve Alev Alev bitiyor mu gibi konular araştırıldı. Peki, Alev Alev bitiyor mu?
Show Tv'nin sevilen dizileri arasında yerini alan Alev Alev dizisinin final yapacağı iddia edildi. Diz severler konu hakkında detayları merak ederken Peki, Alev Alev bitiyor mu? Alev Alev final mi yapacak?
ALEV ALEV FİNAL Mİ YAPACAK?
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizinin final kararı aldığı öne sürüldü.
Başrollerinde Demet Evgar, Hazar Ergüçlü, Dilan Çiçek Deniz'in yer aldığı Ahmet Katıksız'ın yönetmen koltuğunda oturduğu dizinin 28. bölümü ile ekranlara veda edeceği iddia edildi.
ALEV ALEV SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Güneş'in büyük bir korkuyla babasını gördüğünü söylediği tanıtımda Cemre, Çelebi'nin hayatta olduğuna dair gazetecilere açıklama yapıyor. Çelebi'nin gizlenmek için girdiği kılık izleyenleri şaşırtırken, Ozan ile karşı karşıya geldiği anlarda nefesler tutuluyor. Çelebi, Ozan'a silahını doğrulturken, duyulan patlama sesi korku dolu anlara sahne oluyor. Cemre'nin gözyaşları ise akıllara "Ozan vuruldu mu?" sorusunu getiriyor.