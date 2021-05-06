Alev Alev bitiyor mu? Alev Alev final mi yapacak?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Alev Alev bitiyor mu? Alev Alev final mi yapacak?

Alev Alev bitiyor mu? Alev Alev final mi yapacak?
Haberler.com / Osman DEMİR - Haberler | Gündem

Show TV'nin sevilen dizisi Alev Alev 26. bölümü ile ekrana geldi. İzleyiciler yeni bölümü heyecana takip ederken Alev Alev final mi yapacak ve Alev Alev bitiyor mu gibi konular araştırıldı. Peki, Alev Alev bitiyor mu?

Show Tv'nin sevilen dizileri arasında yerini alan Alev Alev dizisinin final yapacağı iddia edildi. Diz severler konu hakkında detayları merak ederken Peki, Alev Alev bitiyor mu? Alev Alev final mi yapacak?

ALEV ALEV FİNAL Mİ YAPACAK?

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizinin final kararı aldığı öne sürüldü.

Başrollerinde Demet Evgar, Hazar Ergüçlü, Dilan Çiçek Deniz'in yer aldığı Ahmet Katıksız'ın yönetmen koltuğunda oturduğu dizinin 28. bölümü ile ekranlara veda edeceği iddia edildi.

ALEV ALEV SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Güneş'in büyük bir korkuyla babasını gördüğünü söylediği tanıtımda Cemre, Çelebi'nin hayatta olduğuna dair gazetecilere açıklama yapıyor. Çelebi'nin gizlenmek için girdiği kılık izleyenleri şaşırtırken, Ozan ile karşı karşıya geldiği anlarda nefesler tutuluyor. Çelebi, Ozan'a silahını doğrulturken, duyulan patlama sesi korku dolu anlara sahne oluyor. Cemre'nin gözyaşları ise akıllara "Ozan vuruldu mu?" sorusunu getiriyor.

Gündem Editörü - Osman DEMİR
Osman DEMİR
Gündem Editörü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Meral Akşener Devlet Bahçeli Antonio Guterres Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Burak Sergen Burcu Biricik İbrahim Tatlıses Nesrin Cavadzade
Spor Cyle Larin Fatih Terim Ünal Karaman Yılmaz Vural Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Alev Alev bitiyor mu? Alev Alev final mi yapacak? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.5.2021 21:49:52. #1.15#

title