Alev Alev 7. bölüm fragmanı izle! Alev Alev dizi oyuncuları! Alev Alev hangi gün?
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Alev Alev 7. bölüm fragmanı izle! Alev Alev dizi oyuncuları! Alev Alev hangi gün?

14.12.2020 21:34 | Son Güncelleme: 14.12.2020 21:39

7. bölümü ile ekrana gelecek olan dizi Alev Alev 7. bölüm fragmanı izle! Alev Alev dizi oyuncuları! Alev Alev hangi gün?

Türk yapımı aksiyon ve dram türündeki televizyon dizisi Alev Alev 7. bölüm fragmanı izle! Alev Alev dizi oyuncuları! Alev Alev hangi gün?

ALEV ALEV HANGİ GÜN, HANGİ KANALDA?

Alev Alev her Perşembe saat 20.00'de SHOW TV ekranlarında olacaktır. Alev Alev dizisi oyuncuları haberimizde yer almaktadır.

ALEV ALEV OYUNCULARI

Cemre: Demet Evgar

Çiçek: Hazar Ergüçlü

Rüya: Dilan Çiçek Deniz

Çelebi: Cem Bender

Ozan: Berkay Ateş

Ömer: Cihangir Ceyhan

İskender: Berker Güven

Ali: Toprakcan Adıgüzel

Bülent: Cem Sürgit

Korkut: Yiğit Sertdemir

ve

Tomris: Zuhal Olcay

Alev Alev 7. bölüm fragmanı izle! Alev Alev dizi oyuncuları! Alev Alev hangi gün?

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