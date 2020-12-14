Alev Alev 7. bölüm fragmanı izle! Alev Alev dizi oyuncuları! Alev Alev hangi gün?
14.12.2020 21:34 | Son Güncelleme: 14.12.2020 21:39
7. bölümü ile ekrana gelecek olan dizi Alev Alev 7. bölüm fragmanı izle! Alev Alev dizi oyuncuları! Alev Alev hangi gün?
Türk yapımı aksiyon ve dram türündeki televizyon dizisi Alev Alev 7. bölüm fragmanı izle! Alev Alev dizi oyuncuları! Alev Alev hangi gün?
ALEV ALEV HANGİ GÜN, HANGİ KANALDA?
Alev Alev her Perşembe saat 20.00'de SHOW TV ekranlarında olacaktır. Alev Alev dizisi oyuncuları haberimizde yer almaktadır.
ALEV ALEV OYUNCULARI
Cemre: Demet Evgar
Çiçek: Hazar Ergüçlü
Rüya: Dilan Çiçek Deniz
Çelebi: Cem Bender
Ozan: Berkay Ateş
Ömer: Cihangir Ceyhan
İskender: Berker Güven
Ali: Toprakcan Adıgüzel
Bülent: Cem Sürgit
Korkut: Yiğit Sertdemir
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Tomris: Zuhal Olcay