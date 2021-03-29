Alev Alev 21. bölüm fragmanı izle! SHOW TV Alev Alev yeni bölüm fragmanı izle! Alev Alev 20. bölüm izle

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ALEV ALEV 20. bölüm FULL İZLE!

Alev Alev dizisi SHOW TV ekranlarında 20. bölümüyle yayınlandı. Dizi severler heyecan dolu 20. bölümün ardından şimdi de Alev Alev 21. bölüm için araştırmalarına başladılar. Alev Alev 21. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sorusu soruluyor. Alev Alev 21. bölüm fragmanı yayınlandı. Alev Alev 21. bölüm fragmanına haberimizden ulaşabilirsiniz...

ALEV ALEV 21. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

ALEV ALEV 20. BÖLÜM İZLE

Alev Alev 20. bölüm izlemek için tıklayınız!

ALEV ALEV 20. BÖLÜMDE NE YAŞANDI?

Cemre evin içinde Çelebi'nin açığını ararken, Tomris'ten aldığı fikirle Çelebi'yi durdurmanın yolunu bulur.

Fakat başarıya ulaşabilmek için adımlarını son derece gizli atmak zorundadır. Restorandaki kavgadan sonra Ömer geri adım atmaz ve Rüya ile arası iyice gerilir.

İskender Bülent'e karşı Çiçek'in yanında olurken, Çelebi'nin müdahalesi İskender'i uçurumun kenarına sürükler. Ozan ve Cemre görüşebilmek için büyük tehlikeleri göze alırken, buluşmaları hayatlarını sonsuza dek değiştirecektir.

ALEV ALEV DİZİSİNİN KONUSU

Büyük aşkla evlenerek düştüğü şiddet dolu kabustan küçük kızıyla birlikte kurtulmaya çalışan Cemre… Güzel, ayrıcalıklı hayatında gerçeğin yakıcı yüzüyle hiç karşılaşmamış Rüya… Fedakar dünyasında kendi için küçük bir mutluluk sayfası açmaya çalışırken varlığıyla özdeş güzelliğini, kimliğini yitirmenin eşiğindeki Çiçek… Karakterleri ve hikayeleri birbirinden çok farklı bu üç kadının kaderleri bir sarnıçta çıkan yangında kesişir. Alevlerin ardından hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Sil baştan giriştikleri mücadelede yolları gerçek aşka ve iyi kötü tüm yanlarıyla gerçek hayata düşer. Dışarıdan örnek adam olarak görünen varlıklı, karizmatik, imtiyazlı Çelebi'nin yok edici, kötücül soluğu hepsinin ensesindedir…