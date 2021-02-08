Alev Alev 14. bölüm fragmanı izle! Alev Alev full izle! Alev Alev son bölüm izle! Alev Alev oyuncuları!

Fransız yapımı Le Bazar de la Charité dizisinden uyarlanan, oyuncu kadrosu ile dikkat çeken Alev Alev 14. bölüm fragmanı izle! Alev Alev full izle! Alev Alev son bölüm izle! Alev Alev oyuncuları!

ALEV ALEV SON BÖLÜM ÖZETİ

Ömer zor günler geçiren Rüya'yı yalnız bırakmazken ona, birkaç saatliğine Rüya Yıldırımlar olmanın zorluklarını unutacağı, tatlı bir sürpriz hazırlar. Ameliyat sonrası Ali'yi ziyaret eden Çiçek, hayatının en güzel hediyesini alır. Amcası ile yüzleşen Ozan ise idealleri ve mecburiyetleri arasında bir seçim yapmak zorundadır. Çelebi, karşısında duran herkesin hayatını alev alev tutuşturmaya kararlıyken, Rüya, Ömer, Ozan ve Tomris Çelebi'ye boyun eğmeden mücadele edecektir.

ALEV ALEV OYUNCULARI

Cemre Kayabeyli,

Çiçek Görgülü,

Rüya Yıldırımlar,

Ömer Ataycı,

Ozan Akınsel,

Çelebi Kayabeyli,

İskender Kayabeyli,

Kenan Yıldırımlar,

Tomris Üstünoğlu

ALEV ALEV 14. BÖLÜM FRAGMANI İZLE