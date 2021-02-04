Alev Alev 13. yeni bölüm canlı izle Show TV! Alev Alev yeni bölümde neler olacak? Alev Alev son bölüm full izle! Alev Alev son bölümde neler oldu?

Başrollerinde Demet Evgar, Berkay Ateş, Dilan Deniz Çiçek, Hazar Ergüçlü, Cihangir Ceyhan ve Zuhal Olcay gibi oyuncuların yer aldığı Alev Alev dizisi bu Perşembe 13. bölümüyle ekranlara geliyor! Alev Alev yeni bölüm fragmanını izleyen izleyiciler, bu hafta için çok heyecanlı! Peki, Alev Alev yeni bölümde neler olacak? Alev Alev 12. son bölümde neler oldu? İşte, Alev Alev son bölüm izle! Alev Alev 12. bölüm izle tek parça! Alev Alev canlı, kesintisiz izle!

ALEV ALEV YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

ALEV ALEV YENİ BÖLÜM CANLI İZLE SHOW TV!



Ömer zor günler geçiren Rüya'yı yalnız bırakmazken ona, birkaç saatliğine Rüya Yıldırımlar olmanın zorluklarını unutacağı, tatlı bir sürpriz hazırlar. Ameliyat sonrası Ali'yi ziyaret eden Çiçek, hayatının en güzel hediyesini alır. Amcası ile yüzleşen Ozan ise idealleri ve mecburiyetleri arasında bir seçim yapmak zorundadır. Çelebi, karşısında duran herkesin hayatını alev alev tutuşturmaya kararlıyken, Rüya, Ömer, Ozan ve Tomris Çelebi'ye boyun eğmeden mücadele edecektir.

ALEV ALEV SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

ALEV ALEV SON BÖLÜM FULL İZLE SHOW TV!

Tarihi eserleri bulamadıkları her dakika, Kayabeyli Ailesi için çember daralırken, Çelebi riskli ama zekice planını devreye sokar. Rüya ve Ömer aşklarını eğlenceli ama bir o kadar da zor bir iddia ile sınarken, ilişkileri bu iddia sonucu daha derin bir boyuta adım atacaktır. Ozan tefeciye olan borcuna karşılık, gururunu bir kenara bırakacağı bir karar vermek üzeredir. Cemre ise kızı Güneş'le ilgili aldığı ani haberle, kendini zor bir seçimle karşı karşıya bulur.