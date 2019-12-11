Alev alan araç tamamen yandı

11.12.2019 21:24 | Son Güncelleme: 11.12.2019 21:29

Muğla'nın Ula ilçesi Sakartepe rampasında seyir halindeki otomobilin motor konsol bölümünde çıkan yangın sonrası araç tamamen yandı.



Alınan bilgiye göre, Aykut Can yönetimindeki 03 AAB 491 plakalı otomobil Sakartepe rampasında rampa aşağı seyir halinde iken motor konsol bölümünden dumanlar çıkmaya başladı. Aracını durduran sürücü 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verdi. Olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi Menteşe İtfaiye Grup Amirliğine bağlı ekipler ve 112 ambulansı sevk edildi. Trafik ekipleri de yolda emniyeti sağlayarak trafiğin bir süre akışını durdurdu.



İtfaiye ekiplerinin yanan araca yaptığı müdahale sonrası araçtaki yangın kontrol altına alınırken, araç kullanılmaz hale geldi. Araçtaki yangının tamamen söndürülmesi ve soğutma çalışmaları sonrası karayolunda trafik tekrar ulaşıma açıldı. - MUĞLA

Kaynak: İHA